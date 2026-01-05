خبر في الجول - ميكالي ضمن المرشحين لتدريب الزمالك

يبرز اسم البرازيلي روجيريو ميكالي ضمن قائمة المرشحين لتدريب الزمالك حسبما علم FilGoal.com.

وكان الزمالك قد قبل استقالة أحمد عبد الرؤوف من تدريب الفريق منذ أيام.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق إن الزمالك يدرس التعاقد مع مدير فني أجنبي خلفا لعبد الرؤوف.

وقاد ميكالي منتخب مصر الأولمبي لتحقيق المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024 ووصافة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

كما درّب منتخب مصر للشباب بعدها وقاده للوصول لأمم إفريقيا تحت 20 عاما باحتلال المركز الثاني.

وسبق أن ارتبط اسم ميكالي بتدريب الزمالك لكنه رفض العرض حسبما كشف في يونيو الماضي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال ميكالي سابقا: "أنوي العودة للعمل في مصر، والزمالك قدّم عرضا لي لكنني رفضت بسبب مشاكل صحية وعائلية ولأنني لا أستطيع السفر لفترات طويلة ولذلك لم أوافق على العرض".

ولعب الزمالك تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف 7 مباريات في مختلف المسابقات ونجح في تحقيق الفوز بـ 3 مباريات وتعادل 3 وخسر في مباراة واحدة.

وخاض الزمالك المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري بفريق الشباب وبقيادة تامر عبد الحميد.

وخسر الزمالك الذي خاض المباراة بفريق الشباب أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 4 نقاط.