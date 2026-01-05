قائمة بيراميدز - حامد حمدان على رأس 23 لاعبا في معسكر أبو ظبي

الإثنين، 05 يناير 2026 - 00:23

كتب : بسام أبو بكر

حامد حمدان بقميص نادي بيراميدز

تواجد حامد حمدان لاعب بيراميدز الجديد في قائمة الفريق المسافرة إلى أبو ظبي لخوض معسكر استعدادا لعودة المنافسات المحلية والقارية.

ويخوض بيراميدز معسكر إعداد خارجي في أبو ظبي خلال الفترة من 5 وحتى 14 يناير الجاري، تحضيرا لاستئناف منافسات المرحلة المقبلة بعد نهاية التوقف الدولي.

وتغادر بعثة نادي بيراميدز القاهرة في السابعة من صباح الإثنين متوجهة إلى أبو ظبي حيث يخوض الفريق أول تدريباته هناك بعد الوصول على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.

وأعلن بيراميدز قائمته لمعسكر أبو ظبي

حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمود جاد – زياد هيثم

الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – علي جبر – أسامة جلال – طارق علاء – كريم حافظ – زياد شاكر

الوسط: أحمد توفيق – محمود عبد الحفيظ "زلاكة" – وليد الكرتي – عبد الرحمن مجدي – أحمد عاطف "قطة" – مصطفى زيكو – إيفرتون دا سيلفا – محمد رضا "بوبو" – حامد حمدان – يوسف محمد

الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما" – مروان حمدي – دودو الجباس.

وشهدت القائمة تواجد زياد هيثم وزياد شاكر ويوسف محمد من فريق الشباب.

ويغيب عن البعثة كل من أحمد الشناوي ومحمد حمدي ومهند لاشين للتواجد مع منتخب مصر وبلاتي توريه وفيستون ماييلي للتواجد مع بوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا.

