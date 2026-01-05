للمرة الأولى منذ 47 عاما.. سان جيرمان يفوز على نادي باريس بهدفين

الإثنين، 05 يناير 2026 - 00:23

كتب : FilGoal

ديزيري دوي - باريس سان جيرمان

فاز باريس سان جيرمان على منافسه نادي باريس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وسجل ديزيري دوي وعثمان ديمبيلي ثنائية باريس سان جيرمان، بينما أحرز ويليم جيبيلس هدف نادي باريس.

وللمرة الأولى يتم إقامة دربي مدينة باريس بعد المباراة الأخيرة بينهما منذ 47 عاما.

ولعبت مباراتين ماضيتين من الدربي، وانتهى اللقائين بالتعادل 1-1 و2-2 بالترتيب في موسم 1978-1979.

ولم يخسر سان جيرمان أبدا عندما يسجل ديزيري دوي، إذ فاز في 19 مباراة دون التعادل أو الخسارة.

وافتتح دوي النتيجة في الدقيقة 45 من صناعة فابيان رويز.

وتعادل جيبيلس في الدقيقة 51 من ركلة جزاء وبعد دقيقتين فقط أعاد ديمبيلي فريقه إلى المقدمة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 39 في وصافة جدول ترتيب الدوري الفرنسي ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن لانس المتصدر.

وتوقف رصيد نادي باريس عند النقطة 16 في المركز 15.

باريس سان جيرمان ديزيري دوي نادي باريس
