أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب

شدد كارلوس باليبا لاعب الكاميرون أنهم سيحافظون على هدوئهم أمام المغرب في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025.

وتأهل الأسود لربع النهائي بعد الفوز على الكاميرون بنتيجة 2-1 في ثمن نهائي البطولة.

وقال باليبا لاعب الكاميرون خلال المؤتمر الصحفي: "بخصوص المباراة القادمة، نعلم أن المغرب فريق جيد، ويلعبون كرة قدم جيدة".

وأضاف "وكما كنا نفعل منذ البداية، سنحافظ على هدوئنا، وسنواصل العمل بجد، وسنرى كيف يمكننا أن نمنعهم من اللعب والفوز بالمباراة".

وأكمل "وفيما يتعلق بأداء اليوم، أستطيع أن أقول للفريق، طالما أننا متحدون وطالما أننا نعمل معًا، ونسعى جميعًا لتحقيق الهدف نفسه، فهذه هي روح الفريق التي نتمتع بها، وهذا ما منحنا فرصة اليوم".

موعد مباراة المغرب والكاميرون

وتقام مباراة المغرب والكاميرون يوم الجمعة المقبل الموافق 9 يناير 2026.

وتُلعب على استاد الأمير مولاي عبد الله.

وتنطلق في تمام التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويعلق عليها جواد بدة.

