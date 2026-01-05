أمم إفريقيا – موعد مباراة مالي ضد السنغال والقناة الناقلة
الإثنين، 05 يناير 2026 - 00:10
كتب : FilGoal
حسم منتخب مالي تأهله إلى دور الـ8 من كأس الأمم الإفريقية بعدما أطاح بتونس في مفاجأة كبيرة في البطولة.
وتفوق منتخب مالي على تونس بركلات الترجيح في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.
وذلك بعدما لعب منذ الدقيقة 26 بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه كوليبالي.
في مباراة امتدت للوقت الإضافي وركلات الترجيح.
ليضرب منتخب مالي موعدا مع السنغال في دور الـ8.
وتأهل منتخب السنغال لدور الـ8 بعدما فاز على السودان بثلاثة أهداف مقابل هدف.
موعد مباراة مالي والسنغال
وتقام مباراة مالي والسنغال يوم الجمعة 9 يناير 2026.
وتُلعب على استاد طنجة الكبير.
وتنطلق في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.
وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 2.
