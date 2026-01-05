أمم إفريقيا – موعد مباراة المغرب ضد الكاميرون والقناة الناقلة والمعلق

واصل منتخب المغرب انتصاراته في كأس الأمم الإفريقية 2025 وذلك بعدما فاز على تنزانيا بهدف دون رد.

وفاز منتخب المغرب على تنزانيا في دور الـ16 للبطولة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

ليضرب موعدا مع الكاميرون في دور الثمانية.

وتأهل منتخب الكاميرون لدور الثمانية بعد الفوز على جنوب إفريقيا 2-1 في دور الـ16.

موعد مباراة المغرب والكاميرون

وتقام مباراة المغرب والكاميرون يوم الجمعة المقبل الموافق 9 يناير 2026.

وتُلعب على استاد الأمير مولاي عبد الله.

وتنطلق في تمام التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويعلق عليها جواد بدة.