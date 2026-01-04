انتزع الصدارة وحقق الانتصار التاسع تواليا.. الهلال يفوز على ضمك بثنائية

الأحد، 04 يناير 2026 - 23:16

كتب : FilGoal

داروين نونيز - الهلال

فاز الهلال على منافسه ضمك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ 13 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل داروين نونيز وماركوس ليوناردو ثنائية الهلال.

وحقق الهلال الفوز التاسع على التوالي في بطولة الدوري.

واستغل الهلال هزيمة النصر من أهلي جدة في دربي المدينة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة ذاتها.

وافتتح داروين نونيز التسجيل في الدقيقة 35 من صناعة سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وضاعف ماركوس ليوناردو الفارق في الدقيقة 53.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال للنقطة 32 في صدارة جدول الترتيب ويبتعد عن النصر الوصيف بفارق نقطة واحدة.

بينما تجمد رصيد ضمك عند النقطة التاسعة في المركز الـ 14.

ومن المقرر أن يواجه الهلال خصمه الحزم في الجولة المقبلة قبل أن يلعب مباراة نارية أمام النصر في الدوري.

وعلى الجانب الآخر انتصر نيوم على الحزم بهدفين مقابل هدف بمشاركة المصري أحمد حجازي.

ولعب حجازي المباراة بأكملها.

وأحرز ألكسندر لاكازيت ولوتشيانو رودريجيز هدفين الحزم بينما سجل أمير سعيود هدف الحزم.

وارتفع رصيد نيوم للنقطة 20 في المركز السابع، وتوقف رصيد الحزم عند النقطة 13 في المركز الـ11.

الدوري السعودي الهلال ضمك
