كرة طائرة – بعد حسم اللقب.. سيدات الأهلي يفزن على الزمالك في نهائي دوري المرتبط

الأحد، 04 يناير 2026 - 23:00

كتب : FilGoal

الأهلي كرة طائرة سيدات

فاز فريق الأهلي للكرة الطائرة للسيدات على الزمالك بنتيجة 3-2 في عدد الأشواط، في آخر مباريات الدوري المصري المرتبط للسيدات.

وأقيمت الدورة المجمعة لنهائي دوري المرتبط في صالة حسن مصطفى.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المرتبط بعد فوز فريق الناشئات تحت 15 سنة على الزمالك في وقت سابق اليوم.

وانتصر فريق الأهلي للناشئات تحت 15 سنة على الزمالك بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط.

وتوج الأهلي باللقب في الدورة المجمعة التي ضمت كل من الأهلي والزمالك والمقاولون وسبورتنج.

وأقيمت بنظام 3 مواجهات بين فرق الناشئين و3 مواجهات أخرى بين فرق الكبار.

وتعد هذه أول نسخة من بطولة الدوري المصري المرتبط للكرة الطائرة للسيدات.

الأهلي كرة طائرة الدوري المصري للكرة الطائرة للسيدات
