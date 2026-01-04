لن يخوض كأس العالم.. إقالة سامي الطرابلسي من تدريب تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إقالة سامي الطرابلسي المدير الفني للمنتخب وجهازه بالكامل.

وخسر منتخب تونس من منافسه مالي في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتفوق منتخب مالي على تونس بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

وعلى إثر الإقصاء من البطولة قرر الاتحاد التونسي إقالة الطرابلسي.

ويعد الطرابلسي المدير الفني الثاني الذي يتم إقالته بعد الخروج من البطولة، إذ تمت إقالة تيري مويوما مدرب الجابون بعد الإقصاء من دور المجموعات.

وبذلك لن يخوض المدرب التونسي بطولة كأس العالم 2026 رفقة نسور قرطاج.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة السادسة في كأس العالم.

وتضم المجموعة هولندا – اليابان – مسار أوروبا 2 (أوكرانيا – السويد – بولندا – ألبانيا) بجانب تونس.

وجاء مواعيد المباريات كالتالي:

الجولة الأولى

هولندا × اليابان.. 14 يونيو 2026 الساعة الحادية عشر مساء.

مسار 2 في أوروبا × تونس.. 15 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.

الجولة الثانية

هولندا × مسار 2 في أوروبا.. 20 يونيو 2026 الساعة الثامنة مساء.

تونس × اليابان.. 21 يونيو 2026 الساعة السابعة صباحا.

الجولة الثالثة

تونس × هولندا.. 26 يونيو 2026 الساعة الثانية فجرا.

اليابان × مسار 2 في أوروبا.. 26 يونيو 2026 الساعة الثانية فجرا.