تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: وقعت عقدا مع المدرب فيرنر شلاجر آخر بطل للعالم غير صيني

الأحد، 04 يناير 2026 - 22:50

كتب : FilGoal

عمر عصر مع المدرب فيرنر شلاجر

وقع عمر عصر البطل المصري في تنس الطاولة عقدا للتدرب تحت قيادة المدرب النمساوي فينر شلاجر.

وقال عمر عصر لـFilGoal.com: "بدأت التدرب تحت قيادة المدرب العالم فيرنر شلاجر وهو آخر لاعب غير صيني يفوز ببطولة العالم".

وأضاف "أتمنى أن يكون التعاون مع مثمرا وأن تكون بداية لتحقيق البطولات والإنجازات".

وأتم تصريحاته "وقعت معه عقدا لمدة سنة تجدد بعد نهاية العقد".

ويستعد عمر عصر للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس.

