أرسنال يهرب بالصدارة أكثر.. مانشستر سيتي يتعثر بتعادل في +94 ضد تشيلسي

الأحد، 04 يناير 2026 - 21:49

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز - تشيلسي - مانشستر سيتي

تعثر مانشستر سيتي بالتعادل مع تشيلسي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل تيجاني ريندرز هدف مانشستر سيتي بينما أحرز إنزو فيرنانديز هدف تشيلسي.

وهرب أرسنال أكثر بالصدارة بعدما انتصر على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة ذاتها.

وازداد الفارق بين أرسنال المتصدر ومانشستر سيتي الوصيف إلى 6 نقاط.

ووصل مانشستر سيتي للنقطة 42 في وصافة جدول الترتيب، وارتفع رصيد تشيلسي للنقطة 31 في المركز الخامس.

وتعد هذه المباراة هي الأولى لكالوم مكفارلين الذي تولى تدريب تشيلسي بشكل مؤقت خلفا لإنزو ماريسكا.

وصف المباراة

سيطر مانشستر سيتي على الكرة في بداية المباراة في محاولة لصناعة الفرص لتسجيل الهدف الأول، لكن الأمر كان سلبيا إذ كانت أخطر الفرص من تشيلسي بعد رأسية خطيرة في الدقيقة الرابعة أنقذها يوشكو جفارديول.

وفي الدقيقة 20 سدد فيل فودين كرة أرضية خطيرة لكن مرت بجوار المرمى قليلا.

وفي الدقيقة 36 سدد برناردو سيلفا كرة مقوسة علت المرمى.

وافتتح ريندرز النتيجة في الدقيقة 42 بعد سديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

وهدد تشيلسي كثيرا مانشستر سيتي في الشوط الثاني وكانت أخطر الفرص في الدقيقة 49 بعدما أهدر بيدرو نيتو فرصة التعادل بعد مراوغة رائعة من إنزو فيرنانديز ثم مررها لنيتو الذي سدد الكرة أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 52 تعرض جفارديول لإصابة واستبدل على إثرها ودخل عبد القادر خوسانوف بدلا منه.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أحرز إنزو هدفا قاتلا بعد تسديدة تصدى لها دوناروما ثم ارتدت له وتمكن من تسجيلها.

إنزو فيرنانديز تشيلسي مانشستر سيتي الدور الإنجليزي
