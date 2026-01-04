أمم إفريقيا – مران مصر.. استمرار تأهيل لاشين وأسامة فيصل قبل مواجهة بنين

الأحد، 04 يناير 2026 - 21:10

كتب : محمد جمال

مهند لاشين - منتخب مصر

يستمر الثنائي مهند لاشين وأسامة فيصل لاعب منتخب مصر في التأهيل من الإصابة خلال المران.

ويواجه المنتخب المصري نظيره البنيني يوم الاثنين المقبل على ستاد أدرار بأجادير.

واختتم منتخب مصر تدريباته على ملعب تغازوت قبل مواجهة بنين.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – الركراكي: كل المنتخبات تلعب ضد المغرب مباراة العمر أمم إفريقيا – دياز: مع الجمهور المغرب يمكنه أن يتقدم أكثر أمم إفريقيا - إصابة أسامة فيصل في مران منتخب مصر.. وموقفه من مباراة بنين أمم إفريقيا - إصابة قوية لـ أوناحي قبل مواجهة تنزانيا.. وتوقعات بغيابه حتى نهاية البطولة

وخضع مهند لاشين لتدريبات تأهيلية بعد تعرضه لكدمة في الضلوع خلال المباراة الماضية ضد أنجولا.

وأدى أسامة فيصل تدريبات تأهيلية بعد الإصابة بكدمة في وجه القدم، وشارك في جزء من المران.

منتخب بنين احتل المركز الثالث بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط ليضمن التأهل ضمن أفضل 4 ثوالث، فيما حسم منتخب السنغال الصدارة بـ 7 نقاط متصدرا بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية.

وتصدر المنتخب المصري المجموعة الثانية، قبل أن ينتظر موقف ثالث المجموعة الرابعة الذي حسمه منتخب بنين.

أمم إفريقيا مصر بنين
نرشح لكم
أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب أمم إفريقيا – موعد مباراة مالي ضد السنغال والقناة الناقلة أمم إفريقيا – موعد مباراة المغرب ضد الكاميرون والقناة الناقلة والمعلق أمم إفريقيا - بروس: إذا لم نهدر فرصنا لم نكن لنخسر أمام الكاميرون الاعتراض قبل الأخير لن يخوض كأس العالم.. إقالة سامي الطرابلسي من تدريب تونس انتهت أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (1)-(2) الكاميرون.. تأهل الأسود تشكيل أمم إفريقيا - اسمان جديدان مع جنوب إفريقيا.. وثلاثي في هجوم الكاميرون
أخر الأخبار
كأس عاصمة مصر – بيراميدز يحقق فوزه الأول على حساب مودرن سبورت ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - ميكالي ضمن المرشحين لتدريب الزمالك ساعة | الدوري المصري
سلسلة الانتصارات توقفت.. أتلتيكو مدريد يتعادل مع ريال سوسييداد ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز - حامد حمدان على رأس 23 لاعبا في معسكر أبو ظبي 2 ساعة | الدوري المصري
للمرة الأولى منذ 47 عاما.. سان جيرمان يفوز على نادي باريس بهدفين 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ريندرز: كان يجب علينا حسم مباراة تشيلسي مبكرا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – موعد مباراة مالي ضد السنغال والقناة الناقلة 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520576/أمم-إفريقيا-مران-مصر-استمرار-تأهيل-لاشين-وأسامة-فيصل-قبل-مواجهة-بنين