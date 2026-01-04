أمم إفريقيا – استمرار تأهيل لاشين وأسامة فيصل في مران مصر قبل مواجهة بنين
الأحد، 04 يناير 2026 - 21:10
كتب : محمد جمال
يستمر الثنائي مهند لاشين وأسامة فيصل لاعب منتخب مصر في التأهيل من الإصابة خلال المران.
ويواجه المنتخب المصري نظيره البنيني يوم الاثنين المقبل على ستاد أدرار بأجادير.
واختتم منتخب مصر تدريباته على ملعب تغازوت قبل مواجهة بنين.
وخضع مهند لاشين لتدريبات تأهيلية بعد تعرضه لكدمة في الضلوع خلال المباراة الماضية ضد أنجولا.
وأدى أسامة فيصل تدريبات تأهيلية بعد الإصابة بكدمة في وجه القدم، وشارك في جزء من المران.
منتخب بنين احتل المركز الثالث بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط ليضمن التأهل ضمن أفضل 4 ثوالث، فيما حسم منتخب السنغال الصدارة بـ 7 نقاط متصدرا بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية.
وتصدر المنتخب المصري المجموعة الثانية، قبل أن ينتظر موقف ثالث المجموعة الرابعة الذي حسمه منتخب بنين.
