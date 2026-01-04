انتهت أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (1)-(2) الكاميرون.. تأهل الأسود

الكاميرون - نيجيريا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة جنوب إفريقيا ضد الكاميرون في ثمن نهائي أمم إفريقيا.

وتأهل كلا المنتخبين في المركز الثاني للمجموعتين الثانية والسادسة.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة في ربع النهائي مع المغرب التي تأهلت بالفوز على تنزانيا بهدف دون رد.

أخبار متعلقة:
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 90+1: هدف التعاااادل يضيع بعد خطأ الحارس

ق 87: جووووول عرضية وماجكوبا يسجل هدف التقليص

ق 69: إيباسي يمنع هدفا من موكوينا من ركلة حرة مباشرة

ق 47: جوووول الثااااني.. رأسية كوفاني تسجل الثاني للكاميرون

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: جوووول جونيور تشامادو يسجل الأول للكاميرون

ق 14: هدف غير محتسب بداعي التسلل سجله فوست

ق 7: موفوكينج يهدر انفرادا تاما بتسديدة تعلو العارضة

ق 3: راسية فوستر تعلو العارضة

بداية اللقاء

أمم إفريقيا الكاميرون جنوب إفريقيا
