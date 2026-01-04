سلوت: الكثير من الفرق لا تصنع عدد فرصنا.. وهدفان لم يكفيان لهزيمة فولام

يرى أرني سلوت المدير الفني لليفربول أن الكثير من الفرق لا تصنع عدد فرص لاعبيه.

وانتظر فولام وليفربول حتى +90 من أجل إشعال فتيل الإثارة في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الهولندي لشبكة سكاي سبورتس: "ربما تسجيل هدفين خارج الأرض يكفيان لتحقيق الفوز، هذه ليست المرة الأولى التي نقاتل فيها بقوة ونعتقد أننا حققنا الانتصار ثم نستقبل هدفا بتسديدة مذهلة".

وأضاف "لم يكف أن نظل مسيطرين ونصنع الكثير من الفرص ونسجل هدفين لم يتم احتسابهما، وحتى اصطدمت الكرة في العارضة".

وأنهى حديثه قائلا: "الكثير من الفرق لا تخلق فرصا في كل مباراة، ليس الأمر مثاليا، لكن صنعنا أكثر مقارنة بالمباراة الماضية".

النتيجة ظلت 1-1 طيلة 90 دقيقة، لكنها شهدت تدخل تقنية الفيديو مرتين وارتطام الكرة بالعارضة 3 مرات، وأخيرا هدفين في +90.

ليفربول تعادل للمباراة الثانية على التوالي وظل رابعا برصيد 34 نقطة.

وهو نفس الأمر لفولام الذي رفع رصيده لـ 28 نقطة في المركز الـ 11.