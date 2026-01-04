سلوت: الكثير من الفرق لا تصنع عدد فرصنا.. وهدفان لم يكفيان لهزيمة فولام

الأحد، 04 يناير 2026 - 20:53

كتب : FilGoal

ليفربول - أرني سلوت

يرى أرني سلوت المدير الفني لليفربول أن الكثير من الفرق لا تصنع عدد فرص لاعبيه.

وانتظر فولام وليفربول حتى +90 من أجل إشعال فتيل الإثارة في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الهولندي لشبكة سكاي سبورتس: "ربما تسجيل هدفين خارج الأرض يكفيان لتحقيق الفوز، هذه ليست المرة الأولى التي نقاتل فيها بقوة ونعتقد أننا حققنا الانتصار ثم نستقبل هدفا بتسديدة مذهلة".

أخبار متعلقة:
إثارة من البداية حتى +97.. فولام يخطف نقطة من ليفربول مؤتمر سلوت: ليفربول يحتاج إلى قليل من السحر أوين: هذا هو ليفربول بدون صلاح السادسة دون خسارة.. ليدز يفرض التعادل الثاني أمام ليفربول في شهر

وأضاف "لم يكف أن نظل مسيطرين ونصنع الكثير من الفرص ونسجل هدفين لم يتم احتسابهما، وحتى اصطدمت الكرة في العارضة".

وأنهى حديثه قائلا: "الكثير من الفرق لا تخلق فرصا في كل مباراة، ليس الأمر مثاليا، لكن صنعنا أكثر مقارنة بالمباراة الماضية".

النتيجة ظلت 1-1 طيلة 90 دقيقة، لكنها شهدت تدخل تقنية الفيديو مرتين وارتطام الكرة بالعارضة 3 مرات، وأخيرا هدفين في +90.

ليفربول تعادل للمباراة الثانية على التوالي وظل رابعا برصيد 34 نقطة.

وهو نفس الأمر لفولام الذي رفع رصيده لـ 28 نقطة في المركز الـ 11.

أرني سلوت ليفربول فولام
نرشح لكم
سلسلة الانتصارات توقفت.. أتلتيكو مدريد يتعادل مع ريال سوسييداد للمرة الأولى منذ 47 عاما.. سان جيرمان يفوز على نادي باريس بهدفين ريندرز: كان يجب علينا حسم مباراة تشيلسي مبكرا ثأر من هزيمة السوبر واستعاد الصدارة.. إنتر يفوز على بولونيا جوارديولا: تشيلسي أبطال العالم وليس فريق أكاديميات ستراسبورج يعلن سفر مدربه إلى لندن للتفاوض مع تشيلسي إنزو فيرنانديز عن رحيل ماريسكا: الأمر صعب بالنسبة لنا لكنها كرة القدم تشالوباه: كنا في كامل التركيز أمام مانشستر سيتي رغم الأسبوع الصعب
أخر الأخبار
خبر في الجول - ميكالي ضمن المرشحين لتدريب الزمالك 3 دقيقة | الدوري المصري
سلسلة الانتصارات توقفت.. أتلتيكو مدريد يتعادل مع ريال سوسييداد 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز - حامد حمدان على رأس 23 لاعبا في معسكر أبو ظبي 32 دقيقة | الدوري المصري
للمرة الأولى منذ 47 عاما.. سان جيرمان يفوز على نادي باريس بهدفين 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريندرز: كان يجب علينا حسم مباراة تشيلسي مبكرا 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب 44 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – موعد مباراة مالي ضد السنغال والقناة الناقلة 46 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – موعد مباراة المغرب ضد الكاميرون والقناة الناقلة والمعلق 52 دقيقة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520574/سلوت-الكثير-من-الفرق-لا-تصنع-عدد-فرصنا-وهدفان-لم-يكفيان-لهزيمة-فولام