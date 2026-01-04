تشكيل أمم إفريقيا - اسمان جديدان مع جنوب إفريقيا.. وثلاثي في هجوم الكاميرون

يقود ليل فوستر هجوم جنوب إفريقيا، فيما تواجد نوهو تولو قائد الكاميرون في التشكيل الأساسي رغم الإصابة في رابع مباريات دور الـ 16 من أمم إفريقيا.

ويلتقي الفريقان على ملعب المدينة في الرباط في التاسعة مساء.

ويبدأ ساموكيلو كابيني ونكوثيناثي سيبيسي في تشكيل جنوب إفريقيا لأول مرة في البطولة.

فيما يقود كريستيان كوفاني هجوم الكاميرون ومن خلفه دارلين ناماسو وبريان مبومو.

وجاء تشكيل جنوب إفريقيا

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: ساموكيلو كابيني – مبكيزيلي مبوكازي – سيابونجا نجيزانا – خوليسو موداو

الوسط: تيبوهو موكوينا – باثيوسي أوباس – نكوثيناثي سيبيسي

الهجوم: ريليبوهيلي موفوكينج – ليل فوستر – أوسين أبوليس

فيما جاء تشكيل الكاميرون

حراسة المرمى: ديفيز إيباسي

الدفاع: نوهو تولو – صامويل كوتو – تشي مالوني

الوسط: جونيور تشامادو – أرثر أفوم إيبونج – كارلوس باليبا – دارلين يونجوا

الهجوم: داني ناماسو – كريستان كوفاني – بريان مبومو

👤 𝕃𝕀ℕ𝔼 𝕌ℙ𝕊 👤 Here's how Bafana Bafana 🇿🇦 and Cameroon 🇨🇲 line up at Al Madina Stadium in Rabat for this decisive knockout clash. ⏰ 20:30 📺 SABC 2 🌐 https://t.co/26PdrPrVLc#SABCSportFootball #TotalEnergiesAFCON2025 #ItsGameOnEverywhere pic.twitter.com/eAGDZ7TgWL — SABC Sport (@SABC_Sport) January 4, 2026

وتأهل كلا المنتخبين في المركز الثاني للمجموعتين الثانية والسادسة.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة في ربع النهائي مع المغرب التي تأهلت بالفوز على تنزانيا بهدف دون رد.