تشكيل أمم إفريقيا - اسمان جديدان مع جنوب إفريقيا.. وثلاثي في هجوم الكاميرون

الأحد، 04 يناير 2026 - 20:31

كتب : FilGoal

جنوب إفريقيا ضد أنجولا

يقود ليل فوستر هجوم جنوب إفريقيا، فيما تواجد نوهو تولو قائد الكاميرون في التشكيل الأساسي رغم الإصابة في رابع مباريات دور الـ 16 من أمم إفريقيا.

ويلتقي الفريقان على ملعب المدينة في الرباط في التاسعة مساء.

ويبدأ ساموكيلو كابيني ونكوثيناثي سيبيسي في تشكيل جنوب إفريقيا لأول مرة في البطولة.

أخبار متعلقة:
كأس عاصمة مصر - 6 أهداف في تعادل مثير بين الحرس والكهرباء.. الجيش يتصدر أمام فاركو أمم إفريقيا – دياز: مع الجمهور المغرب يمكنه أن يتقدم أكثر أمم إفريقيا – الركراكي: كل المنتخبات تلعب ضد المغرب مباراة العمر من أجل عز

فيما يقود كريستيان كوفاني هجوم الكاميرون ومن خلفه دارلين ناماسو وبريان مبومو.

وجاء تشكيل جنوب إفريقيا

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: ساموكيلو كابيني – مبكيزيلي مبوكازي – سيابونجا نجيزانا – خوليسو موداو

الوسط: تيبوهو موكوينا – باثيوسي أوباس – نكوثيناثي سيبيسي

الهجوم: ريليبوهيلي موفوكينج – ليل فوستر – أوسين أبوليس

فيما جاء تشكيل الكاميرون

حراسة المرمى: ديفيز إيباسي

الدفاع: نوهو تولو – صامويل كوتو – تشي مالوني

الوسط: جونيور تشامادو – أرثر أفوم إيبونج – كارلوس باليبا – دارلين يونجوا

الهجوم: داني ناماسو – كريستان كوفاني – بريان مبومو

وتأهل كلا المنتخبين في المركز الثاني للمجموعتين الثانية والسادسة.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة في ربع النهائي مع المغرب التي تأهلت بالفوز على تنزانيا بهدف دون رد.

أمم إفريقيا تشكيل أمم إفريقيا الكاميرون جنوب إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا – مران مصر.. استمرار تأهيل لاشين وأسامة فيصل قبل مواجهة بنين مباشر أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (0)-(2) الكاميرون.. الحارس يتألق أمم إفريقيا – الركراكي: كل المنتخبات تلعب ضد المغرب مباراة العمر أمم إفريقيا – دياز: مع الجمهور المغرب يمكنه أن يتقدم أكثر من أجل عز أمم إفريقيا - إصابة أسامة فيصل في مران منتخب مصر.. وموقفه من مباراة بنين انتهت أمم إفريقيا – المغرب (1)-(0) تنزانيا.. تأهل أسود الأطلس تشكيل أمم إفريقيا - حكيمي أساسي مع المغرب لأول مرة.. وتنزانيا بدون ساماتا
أخر الأخبار
إنزو فيرنانديز عن رحيل ماريسكا: الأمر صعب بالنسبة لنا لكنها كرة القدم 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشالوباه: كنا في كامل التركيز أمام مانشستر سيتي رغم الأسبوع الصعب 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رييس جيمس: مواجهة مانشستر سيتي بجهاز فني جديد أمر صعب للغاية 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب تشيلسي المؤقت: مواجهة جوارديولا بالنسبة لي مثل الحلم 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرسنال يهرب بالصدارة أكثر.. مانشستر سيتي يتعثر بتعادل في +94 ضد تشيلسي 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
جاكبو: سجلت هدفا كمهاجم صريح لكن النتيجة مخيبة للآمال ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – مران مصر.. استمرار تأهيل لاشين وأسامة فيصل قبل مواجهة بنين ساعة | أمم إفريقيا
مباشر أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (0)-(2) الكاميرون.. الحارس يتألق ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520573/تشكيل-أمم-إفريقيا-اسمان-جديدان-مع-جنوب-إفريقيا-وثلاثي-في-هجوم-الكاميرون