أمم إفريقيا – الركراكي: كل المنتخبات تلعب ضد المغرب مباراة العمر

الأحد، 04 يناير 2026 - 20:26

كتب : FilGoal

منتخب المغرب - أشرف حكيمي مع وليد الركراكي

يرى وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب أن أسود الأطلس لم يقدموا المستوى الجيد في الشوط الأول أمام تنزانيا عكس الشوط الثاني الذي حققوا فيه الفوز.

وتأهل منتخب المغرب لدور الثمانية من كأس الأمم الإفريقية 2025 بعدما تغلب على تنزانيا بهدف دون رد في دور الـ16.

وقال الركراكي عبر بي إن سبورتس: "الشوط الأول لم ندخل في المباراة سريعا وكان هناك الكثير من الأخطاء وأيضا إصابة عز الدين أوناحي في التدريبات وكان يريد أن يشارك في المباراة وهو أحد أفراد المنظومة".

أمم إفريقيا – دياز: مع الجمهور المغرب يمكنه أن يتقدم أكثر من أجل عز

وأضاف "الشوط الثاني سيطرنا على اللعب وأيوب الكعبي كان له أكثر من فرصة".

وأتم تصريحاته "ليس مهما من سنواجه في المباراة المقبلة، لأن كل المباريات صعبة وكل المنتخبات تلعب أمامنا مباراة العمر ولهم رغبة في الفوز علينا ونحن اعتدنا على ذلك".

وفاز منتخب المغرب بفضل نجمه براهيم دياز الذي سجل هدف الانتصار في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

وواصل براهيم دياز تألقه في البطولة وسجل للمباراة الرابعة على التوالي، بعدما سجل في كل مباريات دور المجموعات أمام كل من جزر القمر ومالي وزامبيا.

ليرفع رصيده إلى الهدف الرابع في صدارة ترتيب هدافي البطولة.

وبذلك يلتقي منتخب المغرب في دور الـ8 مع الفائز من مواجهة جنوب إفريقيا ضد الكاميرون.

