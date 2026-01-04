أمم إفريقيا – دياز: مع الجمهور المغرب يمكنه أن يتقدم أكثر

عبر براهيم دياز مهاجم المغرب عن سعادته بالفوز على تنزانيا في كأس الأمم الإفريقية والتأهل لربع نهائي البطولة.

براهيم دياز النادي : ريال مدريد المغرب

وقال دياز عبر بي إن سبورتس: "أنا سعيد باللعب وتسجيل الأهداف وفخر كبير لنا جميعا أن نحقق الفوز".

وأضاف "أريد أن أوجه التحية لعائلتي وسعيد جدا بالمباراة التي قدمها كل اللاعبين وسعيد بالعمل الجماعي الذي قدمناه".

وأكمل "يجب أن نركز على أنفسنا فقط ونعمل على أن نقدم مباراة كبيرة أمام المنافس المقبل بغض النظر عن اسمه".

وأتم تصريحاته "يجب أن نتحسن ونتطور دائما، ومع الجمهور المغربي يجب أن نتقدم أكثر ونحقق الانتصارات".

وفاز منتخب المغرب بفضل نجمه براهيم دياز الذي سجل هدف الانتصار في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

وواصل براهيم دياز تألقه في البطولة وسجل للمباراة الرابعة على التوالي، بعدما سجل في كل مباريات دور المجموعات أمام كل من جزر القمر ومالي وزامبيا.

ليرفع رصيده إلى الهدف الرابع في صدارة ترتيب هدافي البطولة.