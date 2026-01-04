كأس عاصمة مصر - 6 أهداف في تعادل مثير بين الحرس والكهرباء.. الجيش يتصدر أمام فاركو

الأحد، 04 يناير 2026 - 20:11

كتب : FilGoal

كهرباء الإسماعيلية

تعادل حرس الحدود مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3 في الجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر.

وتقدم الحرس بهدف معتز محمد في الدقيقة 15، وتبعه محمد أشرف "روقا" في الدقيقة 32 بالهدف الثاني.

وقلص ماجد هاني الفارق بعرضية مرت من الجميع في الدقيقة 39.

وتعادل علي سليمان للكهرباء في الدقيقة 45+1 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-2.

وفي الدقيقة 90+1 تقدم الكهرباء بهدف علي سليمان من ركلة جزاء.

وخطف روقا نقطة التعادل في الدقيقة 90+5 بهدف من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

التعادل الرابع للكهرباء جعله في المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

فيما حقق الحرس نقطته الأولى بعد 3 هزائم.

ويتصدر المصري ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط ويليه الاتحاد وزد برصيد 6 نقاط.

وفي المجموعة الأولى، تقدم طلائع الجيش في الدقيقة 3 عن طريق محمد فتح الله برأسية.

الفوز رفع رصيد الجيش للنقطة الـ 10 وانقض على الصدارة من 5 مباريات.

فيما تكبد فاركو خسارته الثانية وتراجع للمركز الثاني برصيد 9 نقاط من 5 مباريات.

كهرباء الإسماعيلية حرس الحدود كأس عاصمة مصر طلائع الجيش فاركو
