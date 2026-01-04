من أجل عز

براهيم دياز - منتخب المغرب يفوز على تنزانيا

تأهل منتخب المغرب لدور الثمانية من كأس الأمم الإفريقية 2025 بعدما تغلب على تنزانيا بهدف دون رد في دور الـ16.

وفاز منتخب المغرب بفضل نجمه براهيم دياز الذي سجل هدف الانتصار في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

وواصل براهيم دياز تألقه في البطولة وسجل للمباراة الرابعة على التوالي، بعدما سجل في كل مباريات دور المجموعات أمام كل من جزر القمر ومالي وزامبيا.

ليرفع رصيده إلى الهدف الرابع في صدارة ترتيب هدافي البطولة.

وبذلك يلتقي منتخب المغرب في دور الـ8 مع الفائز من مواجهة جنوب إفريقيا ضد الكاميرون.

من أجل عز

وبعد الهدف احتفل براهيم دياز برفع القميص رقم 8 الخاص بزميله عز الدين أوناحي الذي تعرض للإصابة وغاب عن المباراة ويقترب أيضا من عدم اللعب مرة أخرى في كأس الأمم الإفريقية الحالية بسبب إصابته.

وظهر عز الدين أوناحي قبل المباراة وهو متكئ على عكاز بسبب عدم قدرته على السير بشكل طبيعي.

مما جعل منتخب المغرب يرفع قميصه دعما له وتضامنا معه قبل انطلاق المباراة.

وصف المباراة

Image

بدأت المباراة بتهديد من تنزانيا بعد رأسية من سيمون مسوفا في الدقيقة 4 لكنه وضع الكرة بعيدا عن المرمى الخالي.

وسجل المغرب هدف التقدم في الدقيقة 15 بضربة رأسية من إسماعيل الصيباري بعد عرضية من عبد الصمد الزلزولي.

لكن اللعب توقف لمراجعة الهدف وقرر الحكم عدم احتسابه بسبب التسلل.

واستمرت محاولات المغرب لإحراز هدف التقدم ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني استمرت محاولات المغرب وكاد أيوب الكعبي أن يسجل بضربة رأسية لكن الكرة مرت جوار القائم.

وأهدر منتخب تنزانيا فرصة التقدم بهجمة مرتدة سريعة لتصل الكرة إلى سيمون مسوفا أمام المرمى لكنه سددها بغرابة أعلى العارضة.

ومرة أخرى كاد منتخب المغرب أن يسجل التقدم من ركلة حرة مباشرة أمام منطقة الجزاء سددها أشرف حكيمي بقوة في العارضة.

وأخيرا أسفرت محاولات المغرب عن هدف التقدم في الدقيقة 64 عن طريق براهيم دياز.

وجاء الهدف بعدما توغل دياز داخل منطقة الجزاء ومر من المدافع بطريقة رائعة ثم أطلق تسديدة قوية بالقدم اليمنى لم يستطع الحارس التصدي لها.

وأجرى وليد الركراكي مدرب المغرب 3 تبديلات في الدقيقة 77 بنزول كل من أنس صلاح الدين ويوسف النصيري وإلياس بن صغير بدلا من نصير مزراوي وأيوب الكعبي وإسماعيل صيباري.

وطالب منتخب تنزانيا باحتساب ركلة جزاء له في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد سقوط أحد اللاعبين داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

لتنتهي المباراة بفوز المغرب بهدف دون رد.

براهيم دياز منتخب المغرب تنزانيا المغرب عز الدين أوناحي كأس الأمم الإفريقية
