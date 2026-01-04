خبر في الجول – الزمالك يدرس تعيين مدرب أجنبي خلفا لـ عبد الرؤوف

الأحد، 04 يناير 2026 - 20:05

يدرس نادي الزمالك تعيين مدير فني أجنبي خلفا لأحمد عبد الرؤوف.

وكان الزمالك قد قبل استقالة عبد الرؤوف من تدريب الفريق منذ أيام.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك يدرس التعاقد مع مدير فني أجنبي خلفا لعبد الرؤوف.

النادي سيحدد الاسم الأنسب لتولي المنصب وفقا للإمكانيات المالية الحالية.

وكان عبد الرؤوف قد تولى قيادة الزمالك في بداية نوفمبر الماضي.

ولعب الزمالك تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف 7 مباريات في مختلف المسابقات ونجح في تحقيق الفوز بـ 3 مباريات وتعادل 3 وخسر في مباراة واحدة.

وخاض الزمالك المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري بفريق الشباب وبقيادة تامر عبد الحميد.

وخسر الزمالك الذي خاض المباراة بفريق الشباب أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

