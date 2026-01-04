صنعت في كاستيا.. هاتريك جونزالو جارسيا يقود ريال مدريد للفوز بخماسية على بيتيس

الأحد، 04 يناير 2026 - 19:28

كتب : عبد الرحمن فوزي

هدف جونزالو جارسيا لاعب ريال مدريد ضد بيتيس

حقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 45 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن برشلونة متصدر الترتيب، بينما توقف رصيد ريال بيتيس عند 28 نقطة في المركز السادس.

وجاءت خماسية ريال مدريد بصناعة خالصة من أكاديمية النادي «كاستيا»، إذ سجل جميع الأهداف لاعبون تخرجوا من فرق الناشئين.

وسجل خماسية ريال مدريد كل من جونزالو جارسيا الذي أحرز ثلاثية «هاتريك»، إلى جانب راؤول أسينسيو وفران جارسيا، بينما أحرز كوتشو هيرنانديز هدف ريال بيتيس الوحيد.

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة بجونزالو جارسيا أساسيًا في خط الهجوم، بينما لعب فيديريكو فالفيردي كظهير أيمن.

أحداث المباراة

جاءت المحاولة الأولى عن طريق فيديريكو فالفيردي بتسديدة قوية مرت بجوار المرمى في الدقيقة الثالثة.

وتقدم ريال مدريد بالهدف الأول عن طريق جونزالو جارسيا برأسية مستغلًا عرضية من رودريجو.

وفي الشوط الثاني، أضاف جونزالو الهدف الثاني بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، بعدما استلم الكرة وسددها مباشرة قبل أن تلمس الأرض.

وسجل راؤول أسينسيو الهدف الثالث برأسية أخرى مستغلًا ركلة ركنية نفذها رودريجو.

وتكفل القائم بمنع هدف من أنتوني من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 62.

وقلص كوتشو هيرنانديز الفارق في الدقيقة 65 بعدما انفرد بالمرمى، وراوغ تيبو كورتوا قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 75، عاد القائم ليتعاطف مع ريال مدريد مجددًا بعد تسديدة من ريكيلمي.

وسجل جونزالو جارسيا هدفه الثالث «هاتريك» في الدقيقة 82، بكعب القدم بعد تمريرة من أردا جولر.

واختتم فران جارسيا خماسية ريال مدريد في الدقيقة 93، مستغلًا عرضية أخرى من فيديريكو فالفيردي.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد في مباراته المقبلة مع أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

