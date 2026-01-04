انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(1) تشيلسي
الأحد، 04 يناير 2026 - 19:24
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.
------------------------------------
انتهت
ق 90+6: جووووووووووول إنزو فيرنانديز بعد تسديدة تصدى لها دوناروما ثم ارتدت له وتمكن من تسجيلها.
ق 52: إصابة جفارديول وخروجه.
ق 49: بيدرو نيتو يهدر فرصة التعادل بعد مراوغة رائعة من إنزو فيرنانديز ثم مررها لنيتو الذي سدد الكرة أعلى المرمى.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 42: جوووووووول تيجاني ريندرز بعد تسديدة صاروخية.
ق 36: تسديدة مقوسة من برناردو سيلفا علت المرمى.
ق 20: تسديدة أرضية خطيرة من فيل فودين مرت بجوار المرمى قليلا.
ق 4: جفارديول ينقذ كرة خطيرة أمام مرماه.
بداية المباراة
