انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1)-(1) تشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة من هنا

------------------------------------

انتهت

ق 90+6: جووووووووووول إنزو فيرنانديز بعد تسديدة تصدى لها دوناروما ثم ارتدت له وتمكن من تسجيلها.

ق 52: إصابة جفارديول وخروجه.

ق 49: بيدرو نيتو يهدر فرصة التعادل بعد مراوغة رائعة من إنزو فيرنانديز ثم مررها لنيتو الذي سدد الكرة أعلى المرمى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 42: جوووووووول تيجاني ريندرز بعد تسديدة صاروخية.

ق 36: تسديدة مقوسة من برناردو سيلفا علت المرمى.

ق 20: تسديدة أرضية خطيرة من فيل فودين مرت بجوار المرمى قليلا.

ق 4: جفارديول ينقذ كرة خطيرة أمام مرماه.

بداية المباراة