أمم إفريقيا - إصابة أسامة فيصل في مران منتخب مصر.. وموقفه من مباراة بنين

الأحد، 04 يناير 2026 - 18:42

كتب : محمد جمال

أسامة فيصل في مران منتخب مصر

تعرض أسامة فيصل مهاجم منتخب مصر لإصابة خلال مران الفراعنة قبل مواجهة بنين.

أسامة فيصل

النادي : البنك الأهلي

مصر

ويلعب منتخب مصر ضد بنين في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، غدا الإثنين.

وكشف منتخب مصر عن أن أسامة فيصل تعرض لإصابة عبارة عن كدمة في القدم خلال المران واللاعب يؤدي تدريبات تأهيلية.

وقال مصدر من منتخب مصر لـFilGoal.com: "كما أنه يقترب من الغياب أمام بنين بسبب هذه الإصابة".

ويخوض منتخب مصر مرانه الأخير قبل مواجهة بنين.

وكان منتخب مصر تأهل لدور الـ16 بعدما تصدر المجموعة الثانية بالفوز على زيمبابوي وجنوب إفريقيا، وتعادل مع أنجولا.

منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية أسامة فيصل بنين
