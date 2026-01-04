أمم إفريقيا - إصابة أسامة فيصل في مران منتخب مصر.. وموقفه من مباراة بنين
الأحد، 04 يناير 2026 - 18:42
كتب : محمد جمال
تعرض أسامة فيصل مهاجم منتخب مصر لإصابة خلال مران الفراعنة قبل مواجهة بنين.
أسامة فيصل
النادي : البنك الأهلي
ويلعب منتخب مصر ضد بنين في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، غدا الإثنين.
وكشف منتخب مصر عن أن أسامة فيصل تعرض لإصابة عبارة عن كدمة في القدم خلال المران واللاعب يؤدي تدريبات تأهيلية.
وقال مصدر من منتخب مصر لـFilGoal.com: "كما أنه يقترب من الغياب أمام بنين بسبب هذه الإصابة".
ويخوض منتخب مصر مرانه الأخير قبل مواجهة بنين.
وكان منتخب مصر تأهل لدور الـ16 بعدما تصدر المجموعة الثانية بالفوز على زيمبابوي وجنوب إفريقيا، وتعادل مع أنجولا.
نرشح لكم
أمم إفريقيا – مران مصر.. استمرار تأهيل لاشين وأسامة فيصل قبل مواجهة بنين مباشر أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (0)-(2) الكاميرون.. الحارس يتألق تشكيل أمم إفريقيا - اسمان جديدان مع جنوب إفريقيا.. وثلاثي في هجوم الكاميرون أمم إفريقيا – الركراكي: كل المنتخبات تلعب ضد المغرب مباراة العمر أمم إفريقيا – دياز: مع الجمهور المغرب يمكنه أن يتقدم أكثر من أجل عز انتهت أمم إفريقيا – المغرب (1)-(0) تنزانيا.. تأهل أسود الأطلس تشكيل أمم إفريقيا - حكيمي أساسي مع المغرب لأول مرة.. وتنزانيا بدون ساماتا