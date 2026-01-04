كونتي: ربما نفقتد قليلا للأنانية في الفرص التي نصنعها

يرى أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي أن فريقه ربما يفتقد قليلا للأنانية في الفرص التي يصنعها.

وتخطى نابولي عقبة لاتسيو ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري الإيطالي في مباراة شهدت ثلاث حالات طرد.

وقال المدرب الإيطالي عبر DAZN: "ربما نفتقد قليلا للأنانية في إنهاء الفرص الكثيرة التي نصنعها، لكنني سعيد جدا في ظل الإصابات والغيابات العديدة".

وأضاف "فترة الانتقالات؟ لا أتطرق إلى هذه المواضيع، في العام الماضي قلت دعونا لا نبالغ في التعاقدات ثم تم بيع خفيتشا كفاراتسخيليا".

وأتم "ما نحتاجه واضح للجميع، علي أن أقدم أفضل ما يمكن مما هو متاح لي، أعلم أن حجم المطالب الملقاة على عاتقي دائما كبير، لكن سنحاول تقديم أفضل ما لدينا".

وتغلب نابولي خارج ملعبه على لاتسيو بهدفين دون مقابل ليحقق انتصاره الثاني على التوالي بعد الهزيمة أمام أودينيزي. بينما فشل لاتسيو في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بتعادلين وهزيمة.

ورفع نابولي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن ميلان المتصدر.

بينما لاتسيو ففي المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

