تقرير: جالاتاسراي ينافس يوفنتوس ويقدم عرضا لاستعارة فراتيزي

قدم نادي جالاتاسراي التركي عرضا لنظيره إنتر لاستعارة دافيدي فراتيزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب جيانلوكا دي مارزيو الصحفي المختص بالانتقالات فإن جالاتاسراي في مفاوضات مع إنتر لضم دافيدي فراتيزي على سبيل الإعارة مقابل 5 ملايين يورو مع إمكانية الشراء بـ 35 مليون يورو.

وذكر دي مارزيو أن الإعارة تتحول إلى إلزامية الشراء وفقا لشروط معينة.

وبحسب التقارير الصحفية في وقت سابق فإن يوفنتوس يحاول ضم فراتيزي من إنتر لكن شروط النيراتزوري تصعب إتمام الصفقة للبيانكونيري.

ووفقا للتقارير الصحفية فإن فراتيزي كان يريد الاستمرار في إيطاليا عن الانتقال إلى الخارج.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 26 عاما 15 مباراة خلال الموسم الجاري وصنع هدفين.

وشارك لاعب الوسط بواقع 506 دقيقة.

وكان إنتر قد تعاقد مع فراتيزي في صيف 2023 على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، ثم فعل البند في 2024 مقابل 31 مليون يورو.