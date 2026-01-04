مباشر أمم إفريقيا – المغرب (0)-(0) تنزانيا.. شوط أول سلبي

أمم إفريقيا - إصابة أسامة فيصل في مران منتخب مصر.. وموقفه من مباراة بنين

تشكيل أمم إفريقيا - حكيمي أساسي مع المغرب لأول مرة.. وتنزانيا بدون ساماتا

أمم إفريقيا - إصابة قوية لـ أوناحي قبل مواجهة تنزانيا.. وتوقعات بغيابه حتى نهاية البطولة

أمم إفريقيا – لاعب بنين: نريد تكرار إنجاز 2019.. وسنكون سعداء إذا أخاف اسمنا المنافسين

أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب بنين: مواجهة مصر مختلف عن السنغال.. ونستحق جائزة إذا فزنا

أمم إفريقيا - مؤتمر تريزيجيه: تأهل بنين دليل على جودتهم.. ولا أفضلية للاعب على الآخر

أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: لا أستهين بأي منافس.. وأضع نفسي تحت الضغوطات دائما

أمم إفريقيا - مدافع المغرب: كل مباراة الآن بمثابة نهائي