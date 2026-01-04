مباشر أمم إفريقيا – المغرب (0)-(0) تنزانيا.. شوط أول سلبي

الأحد، 04 يناير 2026 - 17:38

كتب : FilGoal

منتخب المغرب ضد تنزانيا - بلال الخنوس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المغرب ضد تنزانيا في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق 45: محاولات من المغرب لتسجيل الهدف الاول

ق 22: سقوط الحارس مصابا

ق 17: إلغاء الهدف بسبب التسلل

ق 15: جوووول إسماعيل الصيباري الأول بضربة رأسية

ق 4: رأسية من سيمون مسوفا تمر جوار مرمى المغرب

انطلاق المباراة

المغرب كأس الأمم الإفريقية تنزانيا
التعليقات
