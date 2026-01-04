مباشر أمم إفريقيا – المغرب (0)-(0) تنزانيا.. شوط أول سلبي
الأحد، 04 يناير 2026 - 17:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المغرب ضد تنزانيا في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية.
ــــــــــــــــــــــــ
نهاية الشوط الأول
ق 45: محاولات من المغرب لتسجيل الهدف الاول
ق 22: سقوط الحارس مصابا
ق 17: إلغاء الهدف بسبب التسلل
ق 15: جوووول إسماعيل الصيباري الأول بضربة رأسية
ق 4: رأسية من سيمون مسوفا تمر جوار مرمى المغرب
انطلاق المباراة
