انتهت أمم إفريقيا – المغرب (1)-(0) تنزانيا.. تأهل أسود الأطلس
الأحد، 04 يناير 2026 - 17:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المغرب ضد تنزانيا في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية.
ــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز المغرب
ق 90: مطالبات بركلة جزاء
ق 77: نزول أنس صلاح الدين ويوسف النصيري وإلياس بن صغير بدلا من نصير مزراوي وأيوب الكعبي وإسماعيل صيباري
ق 64: جووووول دياز والأول
ق 60: حكيمي بالتخصص في العارضة
ق 57: الهدف الأول يضيع بطريقة غريبة من تنزانيا
ق 55: رأسية من أيوب الكعبي تمر جوار القائم
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45: محاولات من المغرب لتسجيل الهدف الاول
ق 22: سقوط الحارس مصابا
ق 17: إلغاء الهدف بسبب التسلل
ق 15: جوووول إسماعيل الصيباري الأول بضربة رأسية
ق 4: رأسية من سيمون مسوفا تمر جوار مرمى المغرب
انطلاق المباراة
