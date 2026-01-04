انتهت أمم إفريقيا – المغرب (1)-(0) تنزانيا.. تأهل أسود الأطلس

براهيم دياز يحتفل بهدف المغرب في تنزانيا

نهاية المباراة بفوز المغرب

ق 90: مطالبات بركلة جزاء

ق 77: نزول أنس صلاح الدين ويوسف النصيري وإلياس بن صغير بدلا من نصير مزراوي وأيوب الكعبي وإسماعيل صيباري

ق 64: جووووول دياز والأول

ق 60: حكيمي بالتخصص في العارضة

ق 57: الهدف الأول يضيع بطريقة غريبة من تنزانيا

ق 55: رأسية من أيوب الكعبي تمر جوار القائم

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: محاولات من المغرب لتسجيل الهدف الاول

ق 22: سقوط الحارس مصابا

ق 17: إلغاء الهدف بسبب التسلل

ق 15: جوووول إسماعيل الصيباري الأول بضربة رأسية

ق 4: رأسية من سيمون مسوفا تمر جوار مرمى المغرب

انطلاق المباراة

المغرب كأس الأمم الإفريقية تنزانيا
