كرة طائرة – قبل مواجهة كبار الزمالك.. الأهلي بطلا للنسخة الأولى من دوري المرتبط للسيدات

الأحد، 04 يناير 2026 - 17:26

كتب : FilGoal

توج فريق الأهلي للكرة الطائرة للسيدات بلقب بطولة الدوري المصري المرتبط، وذلك بالتغلب على الزمالك في النهائي.

وتعد هذه أول نسخة من بطولة الدوري المصري المرتبط للكرة الطائرة للسيدات.

وفاز فريق الناشئين للأهلي تحت 15 سنة أمام الزمالك بنتيجة 3-0 في الدور المجمعة التي تقام على صالة حسن مصطفى.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 9 ليحسم اللقب لصالحه، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك في مباراة الفريق الأول مساء اليوم، دون الحاجة لنتيجة المواجهة.

وتضم الدورة المجمعة لنهائي الدوري المرتبط كل من الأهلي والزمالك والمقاولون العرب وسبورتنج.

