تشكيل أمم إفريقيا - حكيمي أساسي مع المغرب لأول مرة.. وتنزانيا بدون ساماتا

أعلن كل من وليد الركراكي مدرب المغرب وميجيل جاموندي نظيره في منتخب تنزانيا تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي منتخب المغرب مع تنزانيا بعد قليل على ملعب مولاي عبد الله في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويتواجد أشرف حكيمي في التشكيل الأساسي للمغرب لأول مرة في البطولة، بعد تعافيه الكامل من الإصابة.

فيما يغيب عز الدين أوناحي عن التشكيل بسبب الإصابة، ويتواجد سفيان أمرابط على مقاعد البدلاء رغم عدم تعافيه من الإصابة.

في المقابل يجلس مبوانا ساماتا نجم تنزانيا على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل المغرب بالكامل كالتالي:

الحارس: ياسين بونو.

الدفاع: نصير مزراوي - نايف أكرد - آدم ماسينا - أشرف حكيمي

الوسط: نائل العيناوي - إسماعيل صايباري - بلال الخنوس

الهجوم: براهيم دياز - أيوب الكعبي - عبد الصمد الزلزولي.

بينما تشكيل تنزانيا كالآتي:

حراسة المرمى: حسين ماسالانجا

الدفاع: جوب ديكسون – بكاري نوندو – إبراهيم حمد – محمد حسين – نوفاتوس ميروشي

الوسط: هاجي منوجا – ألفونس مسانجا - فيصل عبد الله

الهجوم: سيمون مسوفا - سليماني عبد الله

الفائز من هذا اللقاء سيواجه الفائز من لقاء الكاميرون وجنوب إفريقيا في ربع النهائي.