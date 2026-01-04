انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (5)-(1) بيتيس

الأحد، 04 يناير 2026 - 17:05

كتب : FilGoal

جونزالو جارسيا لاعب ريال مدريد ضد بيتيس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق93. جووووول خاامس لريال مدريد عن طريق فران جارسيا مستغلا عرضية من فالفيردي ليضع الكرة بقدمه مباشرة في الشباك.

ق82. جووووول الهاتريك لجونزالو جارسيا بعد تمريرة من أردا جولر استقبلها بالكعب في الشباك.

ق75. القائم يمنع الثاني من تسديدة رائعة لريكيلمي.

ق65. جووووول أول لبيتيس عن طريق كوتشو هيرنانديز بعدما انفرد بالمرمى ومر من كورتوا ووضع الكرة في الشباك.

ق62. القائم يمنع فرصة تقليص الفارق من ركلة حرة نفذها أنتوني

ق55. جوووول ثااالث لريال مدريد عن طريق راؤول أسينسيو برأسية بعد ركنية نفذها رودريجو.

ق49. جوووووول راااائع لريال مدريد عن طريق جونزالو جارسيا بتسديدة رائعة على الطائر من خارج منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق20. جووووول أول لريال مدريد عن طريق جونزالو جارسيا برأسية بعد عرضية من رودريجو.

ق3. تسديدة قوية من فالفيردي بجوار المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد ريال بيتيس الدوري الإسباني
