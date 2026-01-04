مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول أهم مركز مرغوب تدعيمه.. وموقف الكعبي

علم FilGoal.com أن إدارة الأهلي تضع تدعيم مركز المهاجم الصريح في قمة الأولويات في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "أهم خط في تدعيمات يناير سيكون خط الهجوم، لذلك له الأولوية على أى شىء آخر".

وأكمل "هناك لاعبين مرشحين وهناك مهاجمين لدينا طموح في ضمهم مثل أيوب الكعبي مثلا، نعلم أن الأمر صعب ولكن نريد هذا المستوى من اللاعبين".

المغربي أيوب الكعبي الذي يتألق حاليا مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا يلعب في صفوف أولمبياكوس اليوناني.

وأضاف "الدعم الهجومي لن يقتصر على مهاجم فوق السن، نبحث أيضا عن مهاجم أجنبي مميز تحت السن".

وتابع "نتوقع التوصل لاتفاق مع نيتس جراديشار وأشرف داري خلال 48 ساعة على صيغة معينة تسهل خروجهما في يناير وبالتالي نستطيع تسجيل وقيد الصفقات الأجنبية الجديدة".

ويسعى الأهلي للتخلص من الثنائي من أجل إفساح المجال في القائمة لضم محترفين جدد.

وأتم "هادي رياض مدافع بتروجت أحد أفضل مدافع في الدوري المصري من وجهة نظرنا، لكن عمرو الجزار ومحمود الجزار أيضا في الصورة بالنسبة لنا".

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن توصل الأهلي لاتفاق مع محمود الجزار لضمه سواء في يناير أو بنهاية الموسم.

وينتهي تعاقد الجزار مع البنك الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

وكان الجزار بدأ مسيرته الكروية في نادي الكهرباء وانتقل منه إلى فريق الشباب في الأهلي.

ثم خرج إعارة إلى الجونة قبل أن يرحل بشكل نهائي وينضم من الجونة إلى البنك الأهلي.