والد أشرف داري يكشف لـ في الجول حقيقة تعرضه لإصابة جديدة

نفى زهير داري والد أشرف داري لاعب الأهلي ووكيله الأخبار التي أشارت إلى إصابته.

أشرف داري النادي : الأهلي الأهلي

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن داري قد تعرض لإصابة جديدة وسيغيب لمدة 3 أسابيع.

وقال داري لـ FilGoal.com: "أخبار إصابة أشرف داري وغيابه 3 أسابيع غير صحيحة ومضحكة".

صاحب الـ 26 عاما انضم إلى الأهلي في بداية الموسم الماضي قادما من بريست الفرنسي.

وشارك داري في 6 مباريات بقميص الأهلي منذ بداية الموسم الماضي كان منها 3 خلال فترة التوقف الحالية في بطولتي كأس عاصمة مصر وكأس مصر.

وغاب داري عن 16 مباراة خلال الموسم الحالي بسبب الإصابة قبل أن يتعافى ويشارك في المباريات الأخيرة.