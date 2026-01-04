والد أشرف داري يكشف لـ في الجول حقيقة تعرضه لإصابة جديدة

الأحد، 04 يناير 2026 - 16:32

كتب : FilGoal

أشرف داري - الأهلي

نفى زهير داري والد أشرف داري لاعب الأهلي ووكيله الأخبار التي أشارت إلى إصابته.

أشرف داري

النادي : الأهلي

الأهلي

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن داري قد تعرض لإصابة جديدة وسيغيب لمدة 3 أسابيع.

وقال داري لـ FilGoal.com: "أخبار إصابة أشرف داري وغيابه 3 أسابيع غير صحيحة ومضحكة".

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك بلقب دوري المرتبط للسيدات في الجول يكشف حقيقة رحيل طه عزت.. وكيف تدار المسابقات دوري المحترفين – القناة بطل الدور الأول بعد الفوز على ديروط أمم إفريقيا - أدار مباراتين للفراعنة سابقا.. جيسلان أوتشو حكم مباراة مصر ضد بنين

صاحب الـ 26 عاما انضم إلى الأهلي في بداية الموسم الماضي قادما من بريست الفرنسي.

وشارك داري في 6 مباريات بقميص الأهلي منذ بداية الموسم الماضي كان منها 3 خلال فترة التوقف الحالية في بطولتي كأس عاصمة مصر وكأس مصر.

وغاب داري عن 16 مباراة خلال الموسم الحالي بسبب الإصابة قبل أن يتعافى ويشارك في المباريات الأخيرة.

أشرف داري الأهلي
نرشح لكم
خبر في الجول – الزمالك يدرس تعيين مدرب أجنبي خلفا لـ عبد الرؤوف مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول أهم مركز مرغوب تدعيمه.. وموقف الكعبي حامد حمدان ينتظم في تدريبات بيراميدز لأول مرة قبل السفر إلى الإمارات وكيله: حامد حمدان اختار بيراميدز من أجل الاستقرار وليس المال "ينتظره مستقبل باهر".. مودرن سبورت يضم حمدي محمد في الجول يكشف حقيقة رحيل طه عزت.. وكيف تدار المسابقات خبر في الجول – رابطة الأندية تستقر على تأجيل الجولة 15 من الدوري في هذه الحالة كوليبالي يكشف سبب رحيله في 2017.. ورد من الأهلي
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – مران مصر.. استمرار تأهيل لاشين وأسامة فيصل قبل مواجهة بنين 10 دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (0)-(0) الكاميرون.. انفراد ضائع 20 دقيقة | أمم إفريقيا
سلوت: الكثير من الفرق لا تصنع عدد فرصنا.. وهدفان لم يكفيان لهزيمة فولام 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل أمم إفريقيا - اسمان جديدان مع جنوب إفريقيا.. وثلاثي في هجوم الكاميرون 49 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – الركراكي: كل المنتخبات تلعب ضد المغرب مباراة العمر 54 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – دياز: مع الجمهور المغرب يمكنه أن يتقدم أكثر ساعة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر - 6 أهداف في تعادل مثير بين الحرس والكهرباء.. الجيش يتصدر أمام فاركو ساعة | الكرة المصرية
من أجل عز ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520548/والد-أشرف-داري-يكشف-لـ-في-الجول-حقيقة-تعرضه-لإصابة-جديدة