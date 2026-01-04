كرة سلة - الجارحي: رحيل محترف الأهلي.. وهذا سبب التعاقد معه

كشف أحمد الجارحي المدرب المساعد لفريق رجال سلة الأهلي عن رحيل سير دومينيك محترف الفريق.

وكان سير دومينيك قد توج رفقة فريق الأهلي بلقبي دوري المرتبط والسوبر المصري.

وقال أحمد الجارحي عبر قناة أون سبورت: "تم إنهاء تعاقد المحترف سير دومينيك الذي تم التعاقد معه منذ البداية بعقد قصير الأمد".

وكشف الجارحي "قريبا يضم الأهلي محترف في مركز صانع الألعاب بناء على رغبة المدير الفني".

واختتم الجارحي تصريحاته "كانت لدينا مشكلة بتعدد الإصابات في مركزي 3 و4 مثل عمرو الجندي وسيف سمير ومروان سرحان ورامي إبراهيم، وكنا في حاجة لسد العجز بذلك المركز".

وتوج الأهلي ببطولة السوبر المصري لكرة السلة للرجال بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 89-85 في المباراة التي أقميت في صالة الشباب والرياضة في الغردقة.

وتعد البطولة هي الثانية للأهلي هذا الموسم بعد لقب الدوري المرتبط أمام الاتحاد السكندري أيضا.

شهدت المباراة تألق ميدو طه لاعب الاتحاد السكندري الذي سجل 34 نقطة كأكثر المسجلين في اللقاء.

أما من جانب الأهلي كان عمر طارق أكثر المسجلين برصيد 21 نقطة.