أمم إفريقيا - إصابة قوية لـ أوناحي قبل مواجهة تنزانيا.. وتوقعات بغيابه حتى نهاية البطولة
الأحد، 04 يناير 2026 - 16:16
كتب : محمد عبد العظيم
سيغيب عز الدين أوناحي لاعب وسط المغرب عن مواجهة فريقه ضد تنزانيا في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا بسبب الإصابة.
ويصطدم منتخب المغرب بنظيره التنزاني في دور الـ16 في السادسة من مساء الأحد.
ووصل أوناحي إلى ملعب الأمير مولاي عبد الله على عكازين وهو يرتدي واقي للساق.
وذكرت جريدة المنتخب المغربية أن أوناحي سيغيب عن اللقاء.
وفي الوقت نفسه ذكرت تقارير عديدة أن لاعب وسط جيرونا قد يغيب حتى نهاية البطولة.
ولم يعلن المنتخب المغربي سبب إصابة أوناحي أو تفاصيلها إلى الآن.
ومن المرجح أن يغيب سفيان أمرابط أيضا عن اللقاء بسبب الإصابة.
فقد غاب عن تدريب الفريق الأخير يوم السبت.
وذلك بعدما غاب أمام زامبيا في ختام مرحلة المجموعات بسبب الإصابة.
نرشح لكم
أمم إفريقيا - إصابة أسامة فيصل في مران منتخب مصر.. وموقفه من مباراة بنين مباشر أمم إفريقيا – المغرب (0)-(0) تنزانيا.. شوط أول سلبي تشكيل أمم إفريقيا - حكيمي أساسي مع المغرب لأول مرة.. وتنزانيا بدون ساماتا أمم إفريقيا – لاعب بنين: نريد تكرار إنجاز 2019.. وسنكون سعداء إذا أخاف اسمنا المنافسين أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب بنين: مواجهة مصر مختلف عن السنغال.. ونستحق جائزة إذا فزنا أمم إفريقيا - مؤتمر تريزيجيه: تأهل بنين دليل على جودتهم.. ولا أفضلية للاعب على الآخر أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: لا أستهين بأي منافس.. وأضع نفسي تحت الضغوطات دائما أمم إفريقيا - مدافع المغرب: كل مباراة الآن بمثابة نهائي