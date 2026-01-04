أمم إفريقيا - إصابة قوية لـ أوناحي قبل مواجهة تنزانيا.. وتوقعات بغيابه حتى نهاية البطولة

سيغيب عز الدين أوناحي لاعب وسط المغرب عن مواجهة فريقه ضد تنزانيا في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا بسبب الإصابة.

ويصطدم منتخب المغرب بنظيره التنزاني في دور الـ16 في السادسة من مساء الأحد.

ووصل أوناحي إلى ملعب الأمير مولاي عبد الله على عكازين وهو يرتدي واقي للساق.

وذكرت جريدة المنتخب المغربية أن أوناحي سيغيب عن اللقاء.

وفي الوقت نفسه ذكرت تقارير عديدة أن لاعب وسط جيرونا قد يغيب حتى نهاية البطولة.

ولم يعلن المنتخب المغربي سبب إصابة أوناحي أو تفاصيلها إلى الآن.

ومن المرجح أن يغيب سفيان أمرابط أيضا عن اللقاء بسبب الإصابة.

فقد غاب عن تدريب الفريق الأخير يوم السبت.

وذلك بعدما غاب أمام زامبيا في ختام مرحلة المجموعات بسبب الإصابة.