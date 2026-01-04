سباق الصدارة مستمر.. نابولي يهزم لاتسيو بثنائية في مباراة شهدت ثلاث حالات طرد

تخطى نابولي عقبة لاتسيو ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري الإيطالي في مباراة شهدت ثلاث حالات طرد.

وتغلب نابولي خارج ملعبه على لاتسيو بهدفين دون مقابل ليحقق انتصاره الثاني على التوالي بعد الهزيمة أمام أودينيزي.

بينما فشل لاتسيو في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بتعادلين وهزيمة.

ورفع نابولي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن ميلان المتصدر.

بينما لاتسيو ففي المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

وسجل هدفي نابولي كل من ليوناردو سبيناتزولا في الدقيقة 13 وأمير رحماني في الدقيقة 32.

وتعرض تيجاني نوسلين لاعب لاتسيو للطرد بسبب بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 81.

أما في الدقيقة 88 فتلقى كل من أدم ماروسيتش لاعب لاتسيو وباسكوال مازوتشي لاعب نابولي على بطاقة حمراء.

ويلعب نابولي مباراته المقبلة أمام فيرونا يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 19 من المسابقة.

أما لاتسيو فيواجه فيورنتينا متذيل الترتيب في نفس اليوم.