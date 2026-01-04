تشكيل ريال مدريد - عودة فالفيردي وكاريراس.. وجونزالو جارسيا أساسي ضد بيتيس

الأحد، 04 يناير 2026 - 16:04

كتب : FilGoal

رودريجو - ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

أعلن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ريال بيتيس.

ويلتقي ريال مدريد مع ريال بيتيس على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

ويشهد التشكيل عودة فيديريكو فالفيردي وألفارو كاريراس للمشاركة.

ويلعب جونزالو جارسيا بشكل أساسي في الهجوم بدلا من كيليان مبابي المصاب.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: فيديريكو فالفيردي - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجير - ألفارو كاريراس.

الوسط: إدواردو كامافينجا - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو جوس - جونزالو جارسيا - فينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة وبفارق 7 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما يحتل ريال بيتيس المركز السادس برصيد 28 نقطة.

