وزارة الرياضة لـ في الجول: أشرف صبحي يغادر إلى المغرب لدعم منتخب مصر أمام بنين

يغادر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة القاهرة خلال ساعات من أجل دعم منتخب مصر في أمم إفريقيا.

ويلتقي منتخبا مصر وبنين في ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية يوم الإثنين المقبل 5 يناير الساعة الخامسة مساءً على ستاد ادرار بأجادير.

وكشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة لـ FilGoal.com: "أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد حضوره استقبال كأس العالم في مصر، يغادر إلى المغرب خلال ساعات لدعم منتخب مصر رفقة هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة ونائبه خالد الدرندلي".

وتابع "يحضر أشرف صبحي مواجهة بنين في ثمن نهائي أمم إفريقيا ثم يعود إلى مصر مجددا".

منتخب بنين احتل المركز الثالث بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط ليضمن التأهل ضمن أفضل 4 ثوالث، فيما حسم منتخب السنغال الصدارة بـ 7 نقاط متصدرا بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية.

وسقط منتخب بنين أمام السنغال بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الرابعة من كأس الأمم الإفريقية.

وتصدر المنتخب المصري المجموعة الثانية، قبل أن ينتظر موقف ثالث المجموعة الرابعة الذي حسمه منتخب بنين.