آس: إسبانيول معرض لعقوبة جماهيرية بسبب إلقاء الزجاجات ضد برشلونة

الأحد، 04 يناير 2026 - 15:52

كتب : FilGoal

اقتحام جماهير إسبانيول للملعب خلال احتفالات برشلونة

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن إمكانيبة تعرض إسبانيول لعقوبة بسبب سلوك جماهيره ضد برشلونة. وفاز برشلونة على إسبانيول بهدفين دون رد في الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

وألقت جماهير إسبانيول عدة زجاجات تجاه جوان جارسيا حارس مرمى برشلونة وأثناء احتفال الفريق بالأهداف.

وفقا لآس فإن الحكم قد دون الأمر خلال تقريره وسيتم فتح تحقيقا من قبل لجنة الانضباط حول الواقعة. وكتب الحكم في تقريره إن الزجاجات لم تصب أي لاعب ولم تتسبب في أي أضرار.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك إمكانية لتعرض النادي لعقوبة اللعب دون حضور جماهيري وهي نفس العقوبة التي تعرض لها في 2023 بسبب اجتياح الجماهير لأرض الملعب.

ورفع برشلونة الفارق في الصدارة مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني إلى 7 نقاط بشكل مؤقت.

