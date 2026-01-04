حامد حمدان ينتظم في تدريبات بيراميدز لأول مرة قبل السفر إلى الإمارات

انتظم حامد حمدان المنضم حديثا إلى بيراميدز في التدريبات الجماعية للفريق لأول مرة.

وكان بيراميدز قد أعلن ضم حامد حمدان لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم قادما من بتروجت.

وكشف بيراميدز عن انتظام حامد حمدان في تدريبات الفريق لأول مرة استعدادا للسفر إلى الإمارات.

ويخوض بيراميدز معسكرا في مدينة أبوظبي الإماراتية حتى يوم 15 يناير الجاري.

وعاد حامد حمدان من جديد إلى نادي بيراميدز الذي بدأ منه مسيرته في الدوري المصري.

وكان حامد حمدان خضع للاختبارات في الأهلي في نهاية عام 2018 لكنه لم يكمل انتقاله ، ثم انضم بعدها إلى بيراميدز مطلع عام 2019.

وارتبط اسم حامد حمدان خلال الفترة الأخيرة بالانضمام إلى كل من الأهلي والزمالك في مصر والشباب السعودي.

اللاعب البالغ 25 عاما خاض 4 مباريات سجل هدفا واحدا هذا الموسم بعد عودته للمشاركة في المباريات هذا الموسم.

وينتهي عقد حامد حمدان مع بتروجت في يونيو 2027.

وتألق حامد حمدان - 25 عاما - مع منتخب فلسطين في كأس العرب، ونجح في تسجيل هدفا في شباك منتخب تونس.

وبدأ حامد حمدان مسيرته مع نادي غزة، وانتقل منه إلى بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية يناير 2019.

بعدها لعب على سبيل الإعارة مع الإنتاج الحربي ثم طنطا، ثم مع الجزيرة والمجد الذي انضم منه إلى بتروجت في عام 2023.

