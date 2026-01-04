الرياضية: اتحاد جدة يفاوض روبن نيفيز

دخلت إدارة اتحاد جدة في محادثات أولية مع وكيل أعمال البرتغالي روبن نيفيز لاعب وسط الهلال لبحث إمكانية التعاقد معه، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وينتهي عقد نيفيز مع الهلال بختام الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق على تجديده.

وأضاف التقرير أن تحرك اتحاد جدة جاء استغلالًا لدخول اللاعب فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده، التي تتيح له التوقيع مع أي نادٍ آخر دون الرجوع إلى إدارة الهلال.

وأوضح التقرير ان إدارة النمور تسعى إلى استغلال ارتباط نيفيز بالوكيل ذاته الخاص بالبرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، ومواطنه دانيلو بيريرا، قلب الدفاع، وكذلك زميله البرازيلي فابينيو، لاعب الوسط، لتسهيل المفاوضات، وإقناع نجم الهلال بإتمام الخطوة.

ويتعاقد الأربعة مع شركة Gestifute، التي يملكها البرتغالي خورخي مينديش، أحد أشهر وكلاء الأعمال في العالم، وهي من تتولى تسويقهم وتقديم العروض لهم والتواصل نيابة عنهم مع الأندية.

وانضم نيفيز إلى الهلال في صيف 2023 بعقد يمتد 3 أعوام، قادمًا من ولفرهامبتون الإنجليزي.

ولعب برفقة الفريق 108 مباريات سجّل خلالها 14 هدفًا، وصنع 25.

وحقق لقب الدوري السعودي وكأس الملك مرة واحدة، والسوبر المحلي مرتين.