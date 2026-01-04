السيسي: سعداء بجولة كأس العالم وأتمنى استضافة مصر البطولة مستقبلا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضمن الجولة الترويجية لكأس العالم.

ووصل لقب كأس العالم إلى مصر صباح اليوم الأحد في جولته المستمرة حتى غدا الإثنين.

وقال الرئيس السيسي في تصريحات نقلتها سي بي سي إكسترا: "اختيار مصر لتكون المحطة الثانية لجولة كأس العالم يمثل فرصة مهمة لتعزيز السياحة الرياضية ونشر الثقافة الرياضية بين الشباب".

وتابع "أتمنى أن تحقق النسخة المقبلة من كأس العالم نجاحا كبيرا خاصة أنها الأكبر من حيث عدد المنتخبات المشاركة".

واختتم الرئيس السيسي تصريحاته "أتمنى تحقيق منتخب مصر نتائج إيجابية في النسخة المقبلة من كأس العالم وأن تستضيف مصر مستقبلا بطولة كأس العالم لكرة القدم".

وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 بعد تصدر مجموعته في التصفيات.

وسيلعب منتخب مصر في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

ويقع منتخب مصر في المجموعة مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وتشارك مصر حاليا في كأس أمم إفريقيا 2025 والمقامة في المغرب.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 كمتصدر لمجموعته التي ضمت جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

