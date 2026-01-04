أمم إفريقيا – لاعب بنين: نريد تكرار إنجاز 2019.. وسنكون سعداء إذا أخاف اسمنا المنافسين

شدد أوليفييه فيردون لاعب بنين على رغبته في أن يكون اسم بلاده مخيفا للمنافسين.

أوليفير فيردون النادي : لودوجوريتس رازجراد بنين

ويستعد منتخب بنين لمواجهة مصر على ملعب أدرار في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال فيردون خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هذه مباراة خروج مغلوب ضد فريق قوي والحافز كبير ونريد تقديم أداء جيد، حققنا الهدف الأول بالتأهل من المجموعة والآن نريد التأهل للدور التالي، صحيح أنها مباراة صعبة ولكننا نتطلع إليها".

وتابع "حققنا أول انتصار لنا في تاريخنا بالبطولة ونحن فخورون ولكن هذا ليس الهدف النهائي، وأعتقد أن هذا جاء نتيجة لتغيير الاسم ولكن يجب أن يكون لدينا عقلية مختلفة وقد حدث هذا منذ وصولنا للمغرب، والوصول المبكر أعطانا ميزة للاعتياد على بعضنا البعض، وإذا كان اسمنا سيخيف المنافسين فنحن سعداء بذلك".

وأضاف "لا أدري لماذا ستقام البطولة كل 4 سنوات ولست على اطلاع بالتفاصيل، إذا كانت البطولة ستقام في الشتاء وكانت درجة الحرارة 20 تقريبا سيكون الأمر رائعا ولكن الأجواء صعبة والأمطار تهطل باستمرار وهذا يجعل الحضور الجماهيري صعبا".

وأتم "نفكر في بطولة 2019 ونريد تحقيق نتيجة أفضل منها ونحن في الطريق الصحيح، ومنذ بداية البطولة أظهرنا أداء جيدا، ربما لسنا مجموعة اللاعبين الأفضل ولكننا متضامنون ومنسجمون وروحنا قتالية ونلعب بجماعية وسبق أن فزنا على فرق كبيرة ونسعى للتأهل".

وتأهل منتخب مصر لدور الـ16 كمتصدر لمجموعته، بينما تأهلت بنين ضمن أفضل ثوالث.