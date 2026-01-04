أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب بنين: مواجهة مصر مختلف عن السنغال.. ونستحق جائزة إذا فزنا

يرى جيرنوت رور مدرب منتخب بنين أن إقامة أمم إفريقيا كل 4 سنوات هو أمر مؤسف.

ويستعد منتخب بنين لمواجهة مصر في الدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا.

وقال رور خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نتوقع مباراة في غاية الصعوبة ضد منافس بمستوى مرتفع، اكتسبنا بعض الخبرة ضد الفرق الكبيرة وأتمنى أن تفيدنا وأن نكون في المستوى وأن نلعب على فرصة التأهل، لسنا المرشحين للفوز ولكن هذا لا يمنع اللعب على فرصتنا".

واستمر "لدينا بعض المشاكل الخاصة بالإصابات ولدينا لاعب موقوف ولكن لدينا الحافز لتقديم مباراة جيدة وهذا نوع من المباراة اللاعب يود خوضها".

وأكمل "قرأنا في الإعلام عن مكافآت كبيرة في حال تأهلنا ولكن لم يقل لنا أحد أي شيء ولسنا متأكدين من صحة ما يقولونه، ولكن سيكون أمرا رائعا أن نحصل على مكافأة من هذا النوع، وأحيانا تكون هناك شائعات ولكن الحقيقة هي أننا إن فزنا على مصر سيستحق اللاعبون الحصول على جائزة".

وتابع "من المؤسف إقامة البطولة كل 4 سنوات لأن أمم إفريقيا ليست الأولمبياد والبطولة مبارياتها أكثر من مجرد مباريات بسبب أجواء إفريقيا ويجب الحفاظ على الحماس".

وشدد "بالنسبة للأجواء المناخية في شمال إفريقيا من الصعب أن نلعب في الشتاء لأن المطر غزير والأجواء باردة، وأتمنى أن تكون الأجواء جيدة غدا والظروف أفضل بدون أمطار غزيرة، وإقامة البطولة في فترة أعياد الميلاد وبداية يناير صعبة لأن اللاعبين والمدربين بعيدون جدا عن أسرهم، ولكننا نعرف أسباب ذلك وكرة القدم تتطلب التأقلم".

وكشف "لدينا بعض اللاعبين الذين شاركوا في 2019 ولدينا بعض الذين يشاركون لأول مرة، والقدامى يقومون بدور رائع ويقولون لنا إننا تأهلنا لربع النهائي في مصر ضد المغرب والآن نود أن نحقق ذلك في المغرب ضد مصر".

وأردف "لا يمكن أن نقارن بنين بنيجيريا، نيجيريا لديهم 220 مليون نسمة وفازوا بالمركز الثالث في 2019 ونحن كنا قريبين من النهائي، والآن لدينا فريق شاب ولم نلعب في بلدنا منذ عامين ونصف تقريبا ولكننا تمكنا من الفوز في بعض المباريات الصعبة".

وأكمل "لا يمكن مقارنة مباراة الغد مع مباريات المجموعات لأننا مثلا ضد السنغال كنا قد تأهلنا بالفعل ومع ذلك قدمنا مباراة جيدة، ولكن مباريات خروج المغلوب لها أبعاد مختلفة، بالأمس رأينا منتخب السنغال يظهر قيمته وشاهدنا مصر ضد جنوب إفريقيا وفوزهم بركلة جزاء، وأتمنى أن تكون مباراة الغد غير معاكسة للروح الرياضية وأن يفوز الأفضل، مصر هي المرشحة على الورق ولكننا نسعى للتأقلم مع المنافس لأن مصر حصلت على تشجيع كبير في أغادير ونحن نريد الاستمرار لبعض الوقت هنا".

وأضاف "عندما تنهي المجموعة في المركز الثالث لا يمكن أن تتوقع منافسا ضعيفا في دور الـ16، إذا فزنا على السنغال كنا سنواجه الجزائر والآن سنواجه مصر وكلاهما في مستوى عالٍ، ولكن الآن سنواجه الأمر وحاولنا أن نحلل مبارياتهم، لقد لعبوا المباراة الثالثة ونحن كان علينا اللعب بجد، ولذلك كل التوقعات لصالح مصر ونحن نريد تكذيب تلك التوقعات".

وأتم "من الجيد وجود 28 لاعبا في القائمة لأننا نعاني من إصابات وإيقافات، في المباراة الأولى غاب عنا 5 لاعبين بسبب الإيقاف الذي تعرضوا له قبل عام ونصف بسبب البطاقات ولكن الفريق تعامل مع المباراة بشكل جيد واستحوذنا على الكرة وكان عدد تسديداتنا أكثر، ولسوء الحظ فإن العطل الذي تعرضت له تقنية الفيديو حرمنا من ركلة جزاء وأتمنى أن تقام مباراة الغد في ظروف جيدة تتماشى مع أجواء كرة القدم".

وتأهلت مصر إلى دور الـ 16 كمتصدر للمجموعة بينما تأهلت بنين ضمن أفضل ثوالث.