قائمة ريال مدريد - عودة كارباخال وكاريراس أمام بيتيس.. وغياب هاوسن

الأحد، 04 يناير 2026 - 14:04

كتب : FilGoal

داني كارباخال - ريال مدريد

داني كارباخال ريال مدريد ألفارو كاريراس
نرشح لكم
صنعت في كاستيا.. هاتريك جونزالو جارسيا يقود ريال مدريد للفوز بخماسية على بيتيس انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (5)-(1) بيتيس تشكيل ريال مدريد - عودة فالفيردي وكاريراس.. وجونزالو جارسيا أساسي ضد بيتيس آس: إسبانيول معرض لعقوبة جماهيرية بسبب إلقاء الزجاجات ضد برشلونة كوبي: هاوسن يغيب أمام بيتيس.. وشكوك حول مشاركته أمام أتليتكو مدريد فليك: لم نستحق الفوز على إسبانيول.. وشكرا لجوان جارسيا ذا أثلتيك: راموس يقود عرضا بـ 400 مليون يورو لشراء إشبيلية انتهت في الدوري الإسباني - إسبانيول (0)-(2) برشلونة
أخر الأخبار
سلوت: الكثير من الفرق لا تصنع عدد فرصنا.. وهدفان لم يكفيان لهزيمة فولام 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل أمم إفريقيا - اسمان جديدان مع جنوب إفريقيا.. وثلاثي في هجوم الكاميرون 27 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – الركراكي: كل المنتخبات تلعب ضد المغرب مباراة العمر 32 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – دياز: مع الجمهور المغرب يمكنه أن يتقدم أكثر 38 دقيقة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر - 6 أهداف في تعادل مثير بين الحرس والكهرباء.. الجيش يتصدر أمام فاركو 46 دقيقة | الكرة المصرية
من أجل عز 47 دقيقة | أمم إفريقيا
خبر في الجول – الزمالك يدرس تعيين مدرب أجنبي خلفا لـ عبد الرؤوف 52 دقيقة | الدوري المصري
توتنام يتعادل مع سندرلاند.. وهاتريك إجور يقود برينتفورد للفوز على إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520535/قائمة-ريال-مدريد-عودة-كارباخال-وكاريراس-أمام-بيتيس-وغياب-هاوسن