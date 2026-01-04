بعد 4 أشهر.. الوحدات الأردني يعلن فسخ تعاقده مع أجايي

الأحد، 04 يناير 2026 - 13:59

كتب : FilGoal

تدريب الأهلي يوم 30 يونيو

أعلن نادي الوحدات الأردني فسخ تعاقده مع النيجيري جونيور أجايي.

أخبار متعلقة:
أومتيتي: عانيت من الوحدة.. وكنت بحاجة إلى الحب أكثر في برشلونة خبر في الجول – الوحدة السعودي يقدم عرضا لـ مجدي عبد العاطي الشحات: زيزو قادر على حمل فريق وحده.. ولا توجد أي مشاكل في غرفة الملابس مدرب الجزيرة: خروج النني فرض علينا بعض التغييرات ضد الوحدة

ويأتي ذلك بعد أقل من 4 أشهر من ضم المهاجم النيجيري الذي انضم إلى الوحدات في سبتمبر الماضي.

وكشف الوحدات الأردني عن فسخ تعاقده مع جونيور أجايي بالتراضي متمنيا له التوفيق في خطوته المقبلة.

أجايي البالغ من العمر 29 عاما، ظهر في الدوري المصري لأول مرة بقميص الأهلي، قادما من الصفاقسي التونسي في 2016.

ورحل النيجيري عن الأهلي في شتاء 2022 متجها إلى النصر الليبي، ومنه إلى سموحة في صيف العام ذاته.

وشهدت تجربة أجايي مع سموحة العديد من الأزمات أبرزها إصابة أبعدته عن المشاركة في المباريات لما يقارب موسم كامل، والتهديد بفسخ التعاقد.

وفسخ النيجيري تعاقده مع ناديه سموحة بالتراضي في يناير الماضي، قبل 6 أشهر من نهايته.

وحسبما علم FilGoal.com وقتها فإن الدولي النيجيري حصل على جزء من مستحقاته وتنازل عن 300 ألف دولار لفسخ عقده.

وفي فبراير 2025 انتقل اللاعب إلى الهلال الليبي في صفقة انتقال حر، قبل أن يرحل بنهاية الموسم.

ويمتلك أجايي مباراة دولية واحدة بقميص نيجيريا جاءت ضد صربيا في 2018.

وسبق وأن شارك في أولمبياد ريو 2016 مع النسور الخضر.

الوحدات جونيور أجايي
نرشح لكم
انطلاق القمة العالمية للرياضة في دبي بمشاركة 1500 من النجوم والأساطير الشارقة يحصد السوبر الإماراتي في إثارة الـ 5 أهداف أمام شباب الأهلي دوري أبطال آسيا 2 - بمشاركة رونالدو.. النحاس يخسر مع الزوراء بخماسية أمام النصر بنزيمة: واجهنا خصما صعبا.. لكننا حققنا الأهم شكوك حول مشاركة مينامينو في كأس العالم بعد إصابته بالصليبي بعد أوروبا وإفريقيا.. قارة آسيا تطلق دوري الأمم الآسيوية إلغاء مباراة المركز الثالث في كأس العرب بين الإمارات والسعودية بسبب التزوير.. فيفا يلغي نتائج 3 مباريات لـ منتخب ماليزيا
أخر الأخبار
إنزو فيرنانديز عن رحيل ماريسكا: الأمر صعب بالنسبة لنا لكنها كرة القدم 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشالوباه: كنا في كامل التركيز أمام مانشستر سيتي رغم الأسبوع الصعب 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رييس جيمس: مواجهة مانشستر سيتي بجهاز فني جديد أمر صعب للغاية 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب تشيلسي المؤقت: مواجهة جوارديولا بالنسبة لي مثل الحلم 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرسنال يهرب بالصدارة أكثر.. مانشستر سيتي يتعثر بتعادل في +94 ضد تشيلسي 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
جاكبو: سجلت هدفا كمهاجم صريح لكن النتيجة مخيبة للآمال ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – مران مصر.. استمرار تأهيل لاشين وأسامة فيصل قبل مواجهة بنين ساعة | أمم إفريقيا
مباشر أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (0)-(2) الكاميرون.. الحارس يتألق ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520534/بعد-4-أشهر-الوحدات-الأردني-يعلن-فسخ-تعاقده-مع-أجايي