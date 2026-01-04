كرة يد - جدول مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا.. والطريق حتى النهائي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد جدول مباريات بطولة أمم إفريقيا بالكامل حتى المباراة النهائية.

وتستضيف رواندا منافسات أمم إفريقيا لرجال كرة اليد خلال الفترة من 21 إلى 31 يناير الجاري.

ويشارك 16 منتخبا في أمم إفريقيا مقسمين على 4 مجموعات ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار منتخبات أنجولا والجابون وأوغندا.

وجاء طريق منتخب مصر حتى النهائي كالآتي:

دور المجموعات

الأربعاء 21 يناير - مصر × الجابون - 12:30 ظهرا

الخميس 22 يناير - مصر × أنجولا - 5 مساء

السبت 24 يناير - أوغندا × مصر - 3 عصرا

الدور الرئيسي

أول وثاني المجموعة الثانية يلعبان ضد أول وثاني المجموعة الأولى يومي 25 و27 يناير.

الخميس 29 يناير - نصف النهائي

السبت 31 يناير - النهائي

وحصد منتخب مصر لقب أمم إفريقيا في آخر ثلاث نسخ أقيمت أعوام 2020 و2022 و2024.

وبات المنتخب المصري ثاني أكثر منتخب تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب وبفارق لقب وحيد عن تونس.