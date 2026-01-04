إنزاجي يستبعد البليهي للمباراة الثانية على التوالي

الأحد، 04 يناير 2026 - 13:34

كتب : FilGoal

استبعد الايطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال المدافع علي البليهي من قائمة الفريق لمواجهة ضمك في الدوري السعودي.

ويحل الهلال ضيفا على ضمك في الجولة رقم 13 من الدوري السعودي.

وأوضحت جريدة اليوم السعودية أن إنزاجي استبعد البليهي للمباراة الثانية على التوالي بعد لقاء الخلود في الجولة الماضية.

وتزامن الاستبعاد مع النقص العددي في دفاع الهلال بغياب السنغالي كاليدو كوليبالي لمشاركته مع منتخب بلاده في كاس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

البليهي شارك في 7 مباريات فقط مع الهلال في مختلف المسابقات منذ بداية الموسم.

ومن المتوقع أن يبحث البليهي عن الانتقال إلى فريق آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية بحثا عن المشاركة في المباريات باستمرار.

حال الفوز على ضمك سيتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي للمرة الأولى هذا الموسم.

