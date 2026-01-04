أمم إفريقيا - مؤتمر تريزيجيه: تأهل بنين دليل على جودتهم.. ولا أفضلية للاعب على الآخر

تريزيجيه النادي : الأهلي مصر

يؤمن محمود حسن "تريزيجيه" بجودة منتخب بنين بعد حسم تأهله لثمن نهائي أمم إفريقيا.

ويلتقي منتخبا مصر وبنين في دور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية يوم الإثنين المقبل 5 يناير الساعة الخامسة مساءً على ستاد ادرار بأجادير.

وقال محمود تريزيجيه في المؤتمر الصحفي: "مواجهة بنين مهمة جدا وهم فريق جيد نجح في الوصول لهذه المرحلة من البطولة".

وتابع "تلقينا تعليمات من حسام حسن والجهاز الفني عقب نهاية مبارياتنا في دور المجموعات للتركيز في الخطوة المقبلة وكل مباراة بمثابة نهائي".

وأضاف "نصل إلى مرمى المنافس بشكل كبير بسبب مجهود الجهاز الفني معنا في التدريبات وهو ما يصنع لدينا الحلول ونسعى لترجمة ذلك إلى أهداف أكثر".

وشدد تريزيجيه "بدأنا الأدوار الإقصائية وهي مثل الكأس، لذلك تركيزنا سيكون أكبر على استغلال كل فرصة ممكنة".

واختتم محمود تريزيجيه تصريحاته "لا يوجد أفضلية للاعب على الآخر في منتخب مصر، كلنا هنا في المغرب بهدف واحد وهو التتويج باللقب ولا يهم من يسجل أو يصنع".

وتصدر المنتخب المصري المجموعة الثانية، قبل أن ينتظر موقف ثالث المجموعة الرابعة الذي حسمه منتخب بنين.

منتخب بنين احتل المركز الثالث بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط ليضمن التأهل ضمن أفضل 4 ثوالث، فيما حسم منتخب السنغال الصدارة بـ 7 نقاط متصدرا بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية.

وسقط منتخب بنين أمام السنغال بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الرابعة من كأس الأمم الإفريقية.