كوبي: هاوسن يغيب أمام بيتيس.. وشكوك حول مشاركته أمام أتليتكو مدريد

ذكرت إذاعة كوبي أن دين هاوسن مدافع ريال مدريد لن يشارك أمام ريال بيتيس يوم الأحد.

ويحل ريال بيتيس ضيفا على ريال مدريد ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد استبعد هاوسن من مواجهة ريال بيتيس لأنه يعاني من الإصابة بإجهاد عضلي.

وأضاف التقرير أن مشاركة دين هاوسن في دربي السوبر الإسباني أمام أتليتكو مدريد محل شك.

ويعاني ريال مدريد من غيابات عديدة في خط الدفاع، أبرزهم إيدير ميليتاو وترينت ألكسندر أرنولد وداني كارباخال.

فيما يغيب كيليان مبابي هداف الفريق الملكي بسبب الإصابة في الركبة.

ويسعى ريال مدريد للفوز على بيتيس من أجل تقليص الفارق في القمة مع برشلونة.

إذ يتواجد برشلونة في الصدارة برصيد 49 نقطة من 19 مباراة.

مقابل 42 نقطة لريال مدريد من 18 مباراة.