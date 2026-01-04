كوبي: هاوسن يغيب أمام بيتيس.. وشكوك حول مشاركته أمام أتليتكو مدريد

الأحد، 04 يناير 2026 - 13:15

كتب : FilGoal

دين هاوسن - ريال مدريد

ذكرت إذاعة كوبي أن دين هاوسن مدافع ريال مدريد لن يشارك أمام ريال بيتيس يوم الأحد.

ويحل ريال بيتيس ضيفا على ريال مدريد ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد استبعد هاوسن من مواجهة ريال بيتيس لأنه يعاني من الإصابة بإجهاد عضلي.

أخبار متعلقة:
فليك: لم نستحق الفوز على إسبانيول.. وشكرا لجوان جارسيا ذا أثلتيك: راموس يقود عرضا بـ 400 مليون يورو لشراء إشبيلية أتالانتا ينتصر على روما بهدف سكالفيني ويحقق رقما لم يحدث من قبل سيغيب لموسم إضافي.. إصابة ريكي بويج بقطع جديد في الرباط الصليبي

وأضاف التقرير أن مشاركة دين هاوسن في دربي السوبر الإسباني أمام أتليتكو مدريد محل شك.

ويعاني ريال مدريد من غيابات عديدة في خط الدفاع، أبرزهم إيدير ميليتاو وترينت ألكسندر أرنولد وداني كارباخال.

فيما يغيب كيليان مبابي هداف الفريق الملكي بسبب الإصابة في الركبة.

ويسعى ريال مدريد للفوز على بيتيس من أجل تقليص الفارق في القمة مع برشلونة.

إذ يتواجد برشلونة في الصدارة برصيد 49 نقطة من 19 مباراة.

مقابل 42 نقطة لريال مدريد من 18 مباراة.

دين هاوسن ريال مدريد
نرشح لكم
صنعت في كاستيا.. هاتريك جونزالو جارسيا يقود ريال مدريد للفوز بخماسية على بيتيس انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (5)-(1) بيتيس تشكيل ريال مدريد - عودة فالفيردي وكاريراس.. وجونزالو جارسيا أساسي ضد بيتيس آس: إسبانيول معرض لعقوبة جماهيرية بسبب إلقاء الزجاجات ضد برشلونة قائمة ريال مدريد - عودة كارباخال وكاريراس أمام بيتيس.. وغياب هاوسن فليك: لم نستحق الفوز على إسبانيول.. وشكرا لجوان جارسيا ذا أثلتيك: راموس يقود عرضا بـ 400 مليون يورو لشراء إشبيلية انتهت في الدوري الإسباني - إسبانيول (0)-(2) برشلونة
أخر الأخبار
سلوت: الكثير من الفرق لا تصنع عدد فرصنا.. وهدفان لم يكفيان لهزيمة فولام 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل أمم إفريقيا - اسمان جديدان مع جنوب إفريقيا.. وثلاثي في هجوم الكاميرون 27 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – الركراكي: كل المنتخبات تلعب ضد المغرب مباراة العمر 31 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – دياز: مع الجمهور المغرب يمكنه أن يتقدم أكثر 38 دقيقة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر - 6 أهداف في تعادل مثير بين الحرس والكهرباء.. الجيش يتصدر أمام فاركو 46 دقيقة | الكرة المصرية
من أجل عز 47 دقيقة | أمم إفريقيا
خبر في الجول – الزمالك يدرس تعيين مدرب أجنبي خلفا لـ عبد الرؤوف 52 دقيقة | الدوري المصري
توتنام يتعادل مع سندرلاند.. وهاتريك إجور يقود برينتفورد للفوز على إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 رفقا بـ الشوالي
/articles/520529/كوبي-هاوسن-يغيب-أمام-بيتيس-وشكوك-حول-مشاركته-أمام-أتليتكو-مدريد