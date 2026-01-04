كوبي: هاوسن يغيب أمام بيتيس.. وشكوك حول مشاركته أمام أتليتكو مدريد
الأحد، 04 يناير 2026 - 13:15
كتب : FilGoal
ذكرت إذاعة كوبي أن دين هاوسن مدافع ريال مدريد لن يشارك أمام ريال بيتيس يوم الأحد.
ويحل ريال بيتيس ضيفا على ريال مدريد ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني.
وأوضح التقرير أن ريال مدريد استبعد هاوسن من مواجهة ريال بيتيس لأنه يعاني من الإصابة بإجهاد عضلي.
وأضاف التقرير أن مشاركة دين هاوسن في دربي السوبر الإسباني أمام أتليتكو مدريد محل شك.
ويعاني ريال مدريد من غيابات عديدة في خط الدفاع، أبرزهم إيدير ميليتاو وترينت ألكسندر أرنولد وداني كارباخال.
فيما يغيب كيليان مبابي هداف الفريق الملكي بسبب الإصابة في الركبة.
ويسعى ريال مدريد للفوز على بيتيس من أجل تقليص الفارق في القمة مع برشلونة.
إذ يتواجد برشلونة في الصدارة برصيد 49 نقطة من 19 مباراة.
مقابل 42 نقطة لريال مدريد من 18 مباراة.
نرشح لكم
صنعت في كاستيا.. هاتريك جونزالو جارسيا يقود ريال مدريد للفوز بخماسية على بيتيس انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (5)-(1) بيتيس تشكيل ريال مدريد - عودة فالفيردي وكاريراس.. وجونزالو جارسيا أساسي ضد بيتيس آس: إسبانيول معرض لعقوبة جماهيرية بسبب إلقاء الزجاجات ضد برشلونة قائمة ريال مدريد - عودة كارباخال وكاريراس أمام بيتيس.. وغياب هاوسن فليك: لم نستحق الفوز على إسبانيول.. وشكرا لجوان جارسيا ذا أثلتيك: راموس يقود عرضا بـ 400 مليون يورو لشراء إشبيلية انتهت في الدوري الإسباني - إسبانيول (0)-(2) برشلونة
أخر الأخبار
من أجل عز 47 دقيقة | أمم إفريقيا